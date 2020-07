Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ζητά παρέμβαση FIFA και UEFA για τον τελικό του Κυπέλλου

Τι αναφέρει η “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ στην επιστολή της, στην οποία εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά της ΕΠΟ.

Σε ακόμη μία αντίδραση προς την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, να ορίσει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος στις 30 Αυγούστου, προχώρησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, στέλνοντας νέα επιστολή προς τις FIFA και UEFA, μέσω της οποίας ζητάει την παρέμβαση της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας έστω «...να προστατέψει την αξιοπιστία της διοργάνωσης του Κυπέλλου και του ίδιου του ποδοσφαίρου στη χώρα μας».

Στην εν λόγω επιστολή η “ερυθρόλευκη: ΠΑΕ επισημαίνει ότι ο ορισμός του Κυπέλλου την 30ή Αυγούστου είναι «παράλογος, λανθασμένος και παράνομος», υπογραμμίζοντας ότι «...παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές και βασικούς στόχους του οργανωμένου ποδοσφαίρου που είναι η προστασία της ακεραιότητά του και των αγώνων του».

Συμπληρώνεται επίσης, πως αντί ο αγώνας να είναι ο τελευταίος της εφετινής χρονιάς, ορίστηκε ουσιαστικά ως ο πρώτος της επόμενης και τονίζεται πως το γεγονός των αλλαγών που θα έχουν τα ρόστερ -από τη στιγμή που θα έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν και οι μεταγραφές- «...παραβιάζει άμεσα την πολιτική της UEFA σε σχέση με τις διοργανώσεις της».

Επίσης, επισημαίνεται, πως η ΕΠΟ θα πρέπει να δηλώσει στις 3 Αυγούστου τις ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί και ο τελικός του Κυπέλλου.

Τέλος, στην επιστολή της προς της FIFA και UEFA, η ΠΑΕ Ολυμπιακός τονίζει πως «...ελληνικό ποδόσφαιρο έχει παραδοθεί σε άτομα που λειτουργούν με βάση το προσωπικό τους όφελος και όχι για το καλό του αθλήματος», ζητώντας την παρέμβασή τους.