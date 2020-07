Οικονομία

Μείωση προκαταβολής φόρου: Τον Αύγουστο η ενσωμάτωση στο φόρο εισοδήματος

Τι αλλάζει για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.

Το πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου θα γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο Taxisnet προκειμένου να συμπεριληφθεί η μειωμένη προκαταβολή φόρου για το 2021 στα εκκαθαριστικά σημειώματα των νομικών προσώπων.

Μετά και τη νέα εκκαθάριση, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δουν στην «προσωποποιημένη πληροφόρηση» το νέο ποσό οφειλής ενώ όσοι ήδη έχουν πληρώσει την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος θα μπορούν να συμψηφίσουν το ποσό της ελάφρυνσης που προκύπτει από τη μειωμένη προκαταβολή με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις (όπως έγινε και με την έκπτωση 25% σε όσους πλήρωσαν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ τον Απρίλιο).

Μετά και την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή, η διαδικασία για την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος για όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις, με βάση και την απόφαση για μείωση ή ακόμα και μηδενισμό της προκαταβολής φόρου, περνά στα «χέρια» της ΑΑΔΕ.

Με βάση τα όσα προβλέπονται, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές ή και αγροτικές δραστηριότητες και είναι υποκείμενα σε ΦΠΑ καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που υπόκεινται σε ΦΠΑ θα λάβουν μείωση της προκαταβολής φόρου, ανάλογα με την πτώση τζίρου που είχαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου του 2019.

Ειδικότερα :

για πτώση τζίρου 5%-15%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 30%

για πτώση τζίρου 15,01%-25%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 50%

για πτώση τζίρου 25,01%-35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 70%

για πτώση τζίρου μεγαλύτερη του 35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 100%, δηλαδή η προκαταβολή θα μηδενιστεί.

Για τον ακριβή υπολογισμό της πτώσης του τζίρου θα λαμβάνονται υπόψη:

οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση των διατάξεων του νομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαμήνου του 2020, ως εξής:

α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή

β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου - Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020. Το ποσό του τζίρου που θα λαμβάνεται υπόψη θα είναι αυτό που δηλώνεται στον κωδικό 312 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Όσες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες κάνουν τη φορολογική τους δήλωση από το τέλος Ιουλίου μέχρι και τις 28 Αυγούστου με βάση και τη νέα παράταση, έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν τη δόση του Ιουλίου και να πληρώσουν τις δύο δόσεις (Ιουλίου και Αυγούστου) έως το τέλος Αυγούστου. Στο μεσοδιάστημα θα έχουν πραγματοποιηθεί και οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στο σύστημα TAXIS προκειμένου οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις να ενημερωθούν για τα σωστά ποσά που πρέπει να καταβάλουν.

Πηγή: naftemporiki.gr