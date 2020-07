Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: εμπαιγμός των συνταξιούχων για τα αναδρομικά

Παραδείγματα για κατηγορίες συνταξιούχων που δεν θα πάρουν ούτε ευρώ δίνει η Κουμουνδούρου, που στρέφει τα "πυρά' της στο Μαξίμοιυ.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για την επιστροφή των αναδρομικών σε συνταξιούχους, τόνιζαν ότι «η χθεσινή απόφαση του κ. Μητσοτάκη για κούρεμα των αναδρομικών εμπαίζει ωμά τους συνταξιούχους. Η απόφαση αυτή πλήττει κυρίως τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι δεν θα λάβουν τίποτα.

Από το σύνολο των 2,5 εκ συνταξιούχων οι οποίοι δικαιούνται αναδρομικά, ο κ. Μητσοτάκης θα τα δώσει μόνο στο 1/3 αυτών. Για τους λίγους που τελικά θα τα λάβουν, θα είναι αγρίως κουρεμένα, ενώ για τα υπόλοιπα οφειλόμενα η κυβέρνηση τους λέει να τα ξεχάσουν».

Όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, «πέραν αυτού, δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη στην τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση ώστε τα αναδρομικά που θα λάβουν ακόμα και όσοι συνταξιούχοι τα λάβουν, να είναι ακατάσχετα, ασυμψήφιστα και αφορολόγητα. Αυτό σημαίνει πως όποιος δικαιούχος αναδρομικών έχει αρρύθμιστες οφειλές προς το δημόσιο θα του γίνεται αυτόματη παρακράτηση του ποσού».

Οι πηγές της Κουμουνδούρου παρέθεσαν και μια σειρά από παραδείγματα:

Συνταξιούχος τ. ΟΓΑ με σύνταξη 330€

Τι θα λάβει με απόφαση Μητσοτάκη: 0€

Τι θα έπρεπε να λάβει σύμφωνα με το ΣτΕ: 605€ λόγω της περικοπής των δώρων με τον νόμο Βρούτση το 2012

Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 900€

Τι θα λάβει με απόφαση Μητσοτάκη: 0€

Τι θα έπρεπε να λάβει σύμφωνα με το ΣτΕ: 733 € λόγω της περικοπής των δώρων με τον νόμο Βρούτση το 2012

Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 800€ και επικουρική σύνταξη 200€

Τι θα λάβει με απόφαση Μητσοτάκη: 0€

Τι θα έπρεπε να λάβει σύμφωνα με το ΣτΕ: 1.319 € λόγω της περικοπής των δώρων και της επικουρικής του σύνταξης με τον νόμο Βρούτση το 2012

Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.500€ και επικουρική σύνταξη 350€

Τι θα λάβει με απόφαση Μητσοτάκη: 2.299€

Τι θα έπρεπε να λάβει σύμφωνα με το ΣτΕ: 4.443€ λόγω της περικοπής των δώρων και της επικουρικής του σύνταξης με τον νόμο Βρούτση το 2012