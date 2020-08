Οικονομία

Λαγκάρντ: τουλάχιστον ως το καλοκαίρι του 2021 το QE

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την αναγκαιότητα να διατηρήσουν οι τράπεζες ανοιχτές τις στρόφιγγες της χρηματοδότησης, επεσήμανε η επικεφαλής της ΕΚΤ.

Την ίδια ώρα που δινόταν στη δημοσιότητα η εφιαλτική εικόνα της βαθύτατης ύφεσης στην οποία βυθίζονται ακόμη και οι ισχυρότερες οικονομίες της Ευρωζώνης, η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τασσόταν υπέρ της συνέχειας στην ίδια πολιτική στήριξης της οικονομίας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα Le Courrier Cauchois, η πρόεδρος της ΕΚΤ επιβεβαίωσε, έτσι, την κατεύθυνση της νομισματικής της πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να διατηρήσει η κεντρική τράπεζα το «δίχτυ ασφαλείας».

Υπογράμμισε πως πρέπει να συνεχισθεί το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων και τίτλων τουλάχιστον έως τον Ιούνιο του επόμενου έτους, προκειμένου να συμβάλει στην τόνωση της χειμαζόμενης οικονομίας της Ευρωζώνης, σύμφωνα με το άρθρο της «Καθημερινής».

Συνθήκες

Ερωτηθείσα για το πώς επηρεάστηκε η ίδια προσωπικά από την κρίση του κορωνοϊού, απάντησε ότι ήταν στη Φρανκφούρτη και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιόδου σε lockdown. Η πρόεδρος της ΕΚΤ μίλησε και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι πρώτες κρίσιμες διαβουλεύσεις για τη συντονισμένη απάντηση της Ε.Ε. στις οικονομικές προκλήσεις της πανδημίας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, το σχέδιο των 750 δισ. ευρώ αποφασίστηκε στις 18 Μαρτίου 2020... στο τραπέζι της κουζίνας μου!».

«Ανακαλύψαμε κάθε τεχνολογικό μέσο για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εξ αποστάσεως», είπε και συμπλήρωσε πως «δούλεψε αρκετά καλά». Προσέθεσε, άλλωστε, πως η Τράπεζα θέλει «να ενθαρρύνει τις τράπεζες να συνεχίσουν να δανείζουν στους ίδιους όγκους όπως προ της κρίσης».

Και συνέχισε λέγοντας, «Το γαλλικό κράτος –όπως και άλλες κυβερνήσεις της Ζώνης του Ευρώ– έχει παράσχει εγγυήσεις γι’ αυτά τα δάνεια. Έχει πει στις τράπεζες: Εάν δανείζετε στην εταιρεία Χ, σας προσφέρουμε την εγγύησή μας έναντι του κινδύνου αθέτησης, και η ΕΚΤ σας επιτρέπει να χρηματοδοτήσετε αυτό το δάνειο με πολύ ελκυστικό επιτόκιο. Έτσι, οι τράπεζες αποκομίζουν διπλό όφελος εδώ: χρηματοδότηση της ΕΚΤ σε πολύ χαμηλά επιτόκια και κρατική εγγύηση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ελάχιστος πιστωτικός κίνδυνος.

Όπως εξήγησε, αυτό έπρεπε να γίνει, γιατί σε διαφορετική περίπτωση υπήρχε ο κίνδυνος οι τράπεζες να κλείσουν τις στρόφιγγες. «Έτσι, με τις τράπεζες ως μεσάζοντες, η χαλάρωση των χρηματοδοτικών συνθηκών μας ωφελεί τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους όσο και τις μεγάλες εταιρείες», κατέληξε η κυρία Λαγκάρντ.

Αγορά εργασίας

Σημειωτέον ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στελέχη της ΕΚΤ προειδοποίησαν για τον κίνδυνο ενός κύματος απολύσεων σε περίπτωση άρσης των μέτρων στήριξης που εφάρμοσαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να στηρίξουν τις οικονομίες τους. Σε αντίθεση με όσα συνέβησαν στην αμερικανική αγορά εργασίας, όπου εν μια νυκτί βρέθηκαν άνεργοι 10 εκατομμύρια Αμερικανοί, στην Ευρώπη έχει έως τώρα αποφευχθεί η εκτίναξη της ανεργίας σε πολλές χώρες μεταξύ των οποίων η Ελλάδα αλλά και η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία.

Σε άρθρα τους που δημοσιεύθηκαν στην τελευταία έκθεση της ΕΚΤ, οι συνεργάτες της Τράπεζας τονίζουν, όμως, πως με την ανάκληση των μέτρων στήριξης της οικονομίας μπορεί να επιβραδυνθεί η ανάκαμψη και πολλές επιχειρήσεις δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να καλέσουν πίσω όσους υπαλλήλους τους απέλυσαν προσωρινά. Στην περίπτωση αυτή θα ανοίξει ένας φαύλος κύκλος για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς η αύξηση της ανεργίας συνεπάγεται αυτομάτως περαιτέρω μείωση της ζήτησης, που με τη σειρά της θα οδηγεί σε νέους γύρους απολύσεων.