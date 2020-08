Κόσμος

Κορονοϊός: θετικός στο ιό ο πρωθυπουργός του Κοσόβου

Στο Κόσοβο των 1,8 εκ. κατοίκων, οι θάνατοι από την πανδημία είναι περισσότεροι από ότι στη χώρα μας.

Ο Kοσοβάρος πρωθυπουργός Αβντούλα Χότι ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι μολύνθηκε από τον νέο κορονοϊό και θα τεθεί σε αυτοαπομόνωση τις προσεχείς δύο εβδομάδες.

«Έκανα σήμερα τεστ για την COVID-19 και διαγνώστηκα θετικός», ενημέρωσε ο Χότι, 44 ετών, μέσω Facebook.

Διευκρίνισε ότι τέθηκε ήδη σε καραντίνα για δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του από το σπίτι του.

«Δεν έχω κανένα σύμπτωμα εκτός από έναν πολύ ελαφρύ βήχα», τόνισε.

Κεντροδεξιός καθηγητής οικονομίας, πεισμένος υποστηρικτής της Ευρώπης, ο Χότι έγινε πρωθυπουργός του Κοσόβου στις αρχές Ιουλίου.

Όπως και μεγάλο μέρος των υπολοίπων Βαλκανίων, το Κόσοβο, μια από τις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης, με πολύ εύθραυστες υποδομές υγείας, γνωρίζει σημαντική αύξηση των μολύνσεων από τον κορονοϊό μετά τον Ιούνιο.

Η χώρα των 1,8 εκατ. κατοίκων έχει επισήμως καταγράψει 9.000 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και 249 θανάτους εξαιτίας της COVID-19. Οι 13 από τους θανάτους αυτούς καταγράφηκαν μόνο την Κυριακή.