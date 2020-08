Κόσμος

Αλβανία: Συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με την Τουρκία

Άναψε το... "πράσινο φως" ο Αλβανος πρόεδρος, Ιλίρ Μέτα.

Εγκρίθηκε από τον πρόεδρο της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, το πρωτόκολλο εφαρμογής της συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας με την Τουρκία.

«Με αυτή τη συμφωνία, γίνονται χρηματοδοτικές συνεισφορές για την αγορά υπηρεσιών και αγαθών για στρατιωτικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό αυξάνεται η διαλειτουργικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Αλβανίας», ανέφερε σχετική ανακοίνωση.

«Η εφαρμογή της συμφωνίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υπάρχουσας συνεργασίας με την Τουρκία και της περαιτέρω ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών», επισημαίνεται.

Παράλληλα, -όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu- η εν λόγω συμφωνία αποσκοπεί στον καθορισμό των αρχών της οικονομικής βοήθειας προς την Αλβανία για αγορά προϊόντων που παράγονται 100% στην Τουρκία και διαφόρων υπηρεσιών για στρατιωτικούς σκοπούς.