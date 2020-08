Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λάρισα: Γιατροί θετικοί στον ιό στα δύο νοσοκομεία της πόλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα κρούσματα σε γιατρούς προκύπτουν από τα αποτελέσματα των τεστ κορονοϊού

Νέα κρούσματα σε γιατρούς προκύπτουν από τα αποτελέσματα των τεστ κορονοϊού που έγιναν τις τελευταίες ώρες στη Λάρισα.

Μέχρι χθες, σύμφωνα με το larissanet, είχαν βρεθεί θετικοί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δύο ειδικευόμενοι γιατροί και άλλοι δύο στο Γενικό νοσοκομείο.



Με τα έως τώρα αποτελέσματα, άλλοι τρεις ειδικευόμενοι γιατροί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο βρέθηκαν θετικοί, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους επτά (5 στο ΠΓΝΛ και 2 στο ΓΝΛ).

Έως το απόγευμα αναμένονται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από τα περίπου 60 τεστ που ελήφθησαν από το ΓΝΛ.