Κοινωνία

Ψευτογιατρός: Στο “μικροσκόπιο” των Αρχών το παρελθόν του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατάφερε να αποσπάσει 58.000 ευρώ από τους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

16 Ιουνίου: Οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον Νίκο Κοντοστάθη στο σπίτι του στο Κορωπί, καθώς σύμφωνα με την πολύμηνη έρευνα που προηγήθηκε, εμφανιζόταν ως γιατρός και έπειθε ασθενείς με σοβαρά νοσήματα να ακολουθήσουν την θεραπεία που τους πρότεινε. Τρία άτομα “έσβησαν” από τα δήθεν θαυματουργά σκευάσματά του.

22 Ιουνίου: Οι Αρχές δημοσιοποιούν τα στοιχεία του και τα τηλέφωνα στην Ασφάλεια δεν σταματούν να χτυπούν από ανθρώπους που έκαναν το λάθος να τον εμπιστευτούν.

58.000 ευρώ κατάφερε, σύμφωνα με την Αστυνομία, να αποσπάσει από τους συγγενείς δύο παιδιών και ενός ηλικιωμένου, που έχασαν τη ζωή τους από τη θεραπεία στην οποία τους υπέβαλε.

«Οι συγγενείς περιμένουν εναγωνίως να δικαιωθούν οι ψυχές των συγγενών τους, οι οποίοι έχουν χάσει τις ζωές τους από τις ενέργειες Κοντοστάθη και να αποδοθεί δικαιοσύνη», σημειώνει ο δικηγόρος Στέλιος Σούρλας.

O Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θέτει σε λειτουργία ένα νέο μητρώο των μελών του, για να βάλει “φρένο” στους απατεώνες. Πρόκειται για μία ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία θα καταχωρηθούν τα στοιχεία των 64.510 γιατρών όλης της χώρας.