Βηρυτός: καρέ-καρέ η διάσωση παιδιού κάτω από τα χαλάσματα (βίντεο)

Η αγωνιώδης προσπάθεια των διασωστών να βγάλουν από τα ερείπια ενός κτιρίου ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών!

Ένα παιδί 4 ετών κατάφεραν να απεγκλωβίσουν από τα χαλάσματα οι διασώστες στη Βηρυτό, που δίνουν μάχη με το χρόνο κάτω από τα χαλάσματα που προκάλεσαν οι ισχυρές εκρήξεις.

Μετά από μια αγωνιώδη, πολύωρη επιχείρηση, το κοριτσάκι κατάφερε να βγει σώο από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Δείτε καρέ-καρέ την επιχείρηση: