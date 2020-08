Κόσμος

Υεμένη: νεκρά παιδιά σε αεροπορική επιδρομή

Πρόκειται για την τέταρτη επιδρομή από τον Ιούνιο που είχε αποτέλεσμα να υπάρξουν απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον εννέα παιδιά, σκοτώθηκαν, ενώ άλλα επτά παιδιά και δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή αργά το βράδυ της Πέμπτης στο βόρειο τμήμα της εμπόλεμης Υεμένης, κατά πηγές προσκείμενες στους σιίτες αντάρτες Χούθι, τη μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children και τον ΟΗΕ.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τα αεροπορικά πλήγματα έγιναν στην επαρχία αλ Τζουφ. Πρόκειται για την τέταρτη επιδρομή από τον Ιούνιο που είχε αποτέλεσμα να υπάρξουν απώλειες μεταξύ των αμάχων. Ο επιτετραμμένος του ΟΗΕ για την Υεμένη ζήτησε να διενεργηθεί «διαφανής έρευνα» για τα γεγονότα. Στη σύρραξη η οποία μαίνεται στη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου από το 2014 αναμετρώνται δυνάμεις πιστές στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση - με την υποστήριξη μιας στρατιωτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας από το 2015 - με αντάρτες που ανήκουν στο σιιτικό κίνημα του βορρά και υποστηρίζονται από το Ιράν. Αρκετοί αναλυτές μιλούν για πόλεμο δι’ αντιπροσώπων μεταξύ του Ριάντ και της Τεχεράνης.

Τοπικός αξιωματούχος στην Τζουφ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων SABA, που πρόσκειται στους Χούθι, ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 7 τραυματίστηκαν στον αεροπορικό βομβαρδισμό, «στην πλειονότητά τους γυναικόπαιδα». Η οργάνωση Save the Children καταδίκασε την επιδρομή. «Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, τουλάχιστον 17 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους σε επιθέσεις στην Υεμένη», στηλίτευσε η ΜΚΟ. Οι Χούθι κατηγόρησαν τη συμμαχία υπό την ηγεσία του Ριάντ, η οποία δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για την επιδρομή ως εδώ, πως ευθύνεται για το μακελειό. Οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας ξανάρχισαν στα τέλη του Μαΐου, όταν η εύθραυστη εκεχειρία που είχε κηρυχθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού εξέπνευσε. Στα τέλη Ιουνίου, πύραυλοι των σιιτών ανταρτών, που υποστηρίζονται από τμήματα του υεμενίτικου στρατού που αποσκίρτησαν, έφθασαν μέχρι το Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία προχώρησε σε αντίποινα εξαπολύοντας αεροπορικές επιδρομές.

Ο πόλεμος στην Υεμένη έχει βυθίσει τη χώρα στη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον πλανήτη, κατά τον ΟΗΕ. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη κατηγορούνται από ειδικούς του οργανισμού για «σωρεία εγκλημάτων πολέμου». Η σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως αμάχους, ενώ έχει εκτοπίσει πάνω από τρία εκατομμύρια πολίτες, πολλοί από τους οποίους ζουν σε καταυλισμούς, εκτεθειμένοι σε ασθένειες. Η επιβίωση 24 εκατομμυρίων πολιτών της Υεμένης - δηλαδή του 80% του πληθυσμού της χώρας - εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια, τονίζουν τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο επιτετραμμένος του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς σε ανακοίνωσή του ανέφερε «υπενθυμίζω σε όλα τα μέρη πως έχουν υποχρέωση βάσει του διεθνούς δικαίου να προστατεύουν τους αμάχους και τις πολιτικές υποδομές», ενώ διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης καθώς «αξίζει κάτι καλύτερο στους Υεμενίτες από έναν αέναο πόλεμο». Η συμμαχία υπό την ηγεσία του Ριάντ, που προμηθεύουν με οπλισμό διάφορες χώρες της Δύσης, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Βρετανίας, αφαιρέθηκε μόλις τον περασμένο μήνα από τη μαύρη λίστα του ΟΗΕ με τις χώρες που σκοτώνουν και τραυματίζουν παιδιά.