Οικονομία

“Κινούμαι ηλεκτρικά”: επιλέξιμες από σήμερα οι δαπάνες για ηλεκτρικά οχήματα

Οι ενδιαφερόμενοι για αγορά ηλεκτρικού οχήματος μπορούν από σήμερα να δώσουν προκαταβολή ή να αγοράσουν/μισθώσουν το ηλεκτρικό όχημα που επιθυμούν.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το πρόγραμμα δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3323 Β/7.8.2020), πράγμα που σημαίνει ότι οι δαπάνες είναι από σήμερα επιλέξιμες προς επιδότηση, με την προϋπόθεση φυσικά ότι συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει ο Οδηγός του προγράμματος.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την επιδότηση θα ανοίξει στις 24 Αυγούστου, ενώ ήδη έχει ενεργοποιηθεί η ιστοσελίδα του προγράμματος, όπου έχουν αναρτηθεί όλες οι σχετικές ανακοινώσεις. Επιπλέον για τη δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά» λειτουργεί καθημερινά από τις 3 Αυγούστου (από τις 10.00 έως τις 18.00) Help Desk στα τηλέφωνα 2131513640/2131513643. Κατά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του δέχθηκε περίπου 400 τηλεφωνικές κλήσεις και 250 ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία απαντήθηκαν στο σύνολο τους.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 100 εκατ. ευρώ, ποσό που εκτιμάται ότι αρκεί για την επιδότηση αγοράς 15.000 αυτοκινήτων και 12.500 δικύκλων (σκούτερ και ποδήλατα). Ωστόσο ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε κατά την παρουσίαση του προγράμματος ότι ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί το πρόγραμμα θα ενισχυθεί με επιπλέον πόρους.

Οι επιδοτήσεις είναι:

Για αυτοκίνητα με λιανική τιμή προ φόρων έως 30.000 ευρώ, η επιδότηση είναι 20% με όριο τα 6.000 ευρώ. Από 30.001 έως 50.000 ευρώ, η επιδότηση είναι 15% με όριο τα 6.000 ευρώ.

Για δίκυκλα/τρίκυκλα, ποσοστό 20% επί της αξίας με όριο τα 800 ευρώ.

Για ποδήλατα, ποσοστό 40% με όριο τα 800 ευρώ.

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν επιπλέον επιδότηση 500 ευρώ για αγορά έξυπνου οικιακού φορτιστή (σε συνδυασμό με αγορά ΙΧ, όχι ποδήλατου ή σκούτερ).

Με απόσυρση παλαιού οχήματος/δικύκλου (εξαιρούνται τα ποδήλατα) παρέχεται επιπλέον μπόνους 1.000 και 400 ευρώ αντίστοιχα.

Για ταξί η επιδότηση είναι 25% επί της λιανικής τιμής προ φόρων με όριο τα 8.000 ευρώ ή, αν πρόκειται για plug in υβριδικό μοντέλο, ποσοστό 15% με όριο τα 5.500 ευρώ. Στην περίπτωση των ταξί είναι υποχρεωτική η απόσυρση του παλιού οχήματος (πρέπει να είναι παλαιότερο από την 1-1-2013), η οποία επιδοτείται με επιπλέον μπόνους 2.500 ευρώ. Άρα η επιδότηση για τα ταξί φθάνει πρακτικά στα 10.000 ευρώ για ηλεκτρικό όχημα και 8.000 για υβριδικό.

Για τις εταιρίες υπάρχει όριο αγοράς έως 3 αυτοκινήτων (6 για όσες έχουν δραστηριότητα σε νησιά) και το ποσοστό της επιδότησης είναι 15% με όριο τα 5.500 ευρώ ή 4.000 για υβριδικά. Για τα δίκυκλα η επιδότηση είναι ποσοστό 20% επί της αξίας με όριο τα 800 ευρώ.

Σε όλες τις περιπτώσεις δίνονται αυξημένες επιδοτήσεις για αγορά οχημάτων από πολύτεκνους και άτομα με ειδικές ανάγκες (1.000 ευρώ για αυτοκίνητο και 500 ευρώ για δίκυκλο/ποδήλατο).