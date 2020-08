Αθλητικά

Ο Μέσι αγόρασε στρώμα που... σκοτώνει τον κορονοϊό (εικόνα)

Δείτε το εδικό στρώμα, το οποίο μπορεί να εξουδετερώσει τον κορονοϊό κατά 99,84%...

Ο αστέρας της Αργεντινής και της Μπαρτσελόνα Λιονέλ Μέσι κι άλλοι διάσημοι ποδοσφαιριστές φέρονται να έχουν αγοράσει στρώματα για τα κρεβάτια των σπιτιών τους, τα οποία και… υπόσχονται ότι… εξολοθρεύουν τον κορονοϊό.

Πρόκειται για στρώματα ισπανικής εταιρείας, η οποία και υποστηρίζει ότι μέσα σε 4 ώρες το κάθε στρώμα εξαφανίζει κάθε μικρόβιο κατά 99,84%, μέσα από μία ειδική τεχνολογία απολύμανσης.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα οι Μέσι, Σαούλ και Αγκουέρο πείστηκαν για τη συγκεκριμένη αγορά, κι έχουν ήδη αποκτήσει τα εν λόγω στρώματα για τα κρεβάτια τους.