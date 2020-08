Τοπικά Νέα

Εύβοια: επτά νεκροί και τεράστιες καταστροφές (εικόνες)

Μεγαλώνει κι άλλο ο τραγικός απολογισμός από την φονική θεομηνία. Ερευνες για ακόμη έναν άνδρα. Βαριά "πληγή" στο νησί από την κακοκαιρία.

Η τραγωδία στην Εύβοια δεν έχει τέλος, καθώς ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα, με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, ο αριθμός των νεκρών από την Εύβοια ανέρχεται σε 7, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος αγνοείται.

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης, αναφορικά με τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 09 Αυγούστου 2020 στην Κεντρική Εύβοια, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί 664 κλήσεις οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν αντλήσεις υδάτων.

Έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 97 παροχές βοηθείας για απομακρύνσεις ατόμων τα οποία έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημεία από οχήματα και οικίες και συγκεκριμένα:

το Π.Σ. έχει πραγματοποιήσει 82 απομακρύνσεις ατόμων εκ των οποίων: 54 απομακρύνσεις με επίγεια μέσα και 28 ακόμη με 1 Ε/Π SAR και

το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) έχει πραγματοποιήσει 15 απομακρύνσεις ατόμων με 2 Ε/Π SAR.

Χωρίς τις αισθήσεις τους μεταφέρθηκαν επτά (7) άτομα και συγκεκριμένα:

ένα (1) βρέφος και δύο (2) ενήλικες από την περιοχή Πολιτικά

και δύο (2) ενήλικες από την περιοχή Πολιτικά δύο (2) ακόμη ενήλικες από την περιοχή Μπούρτζι καθώς και

δύο (2) ακόμη από την περιοχή Αμφιθέα

Συνεχίζονται οι έρευνες για την αναζήτηση ενός (1) αγνοούμενου ατόμου στην περιοχή Μπούρτζι.

Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας, στις περιοχές που εκδηλώθηκαν τα πλημμυρικά φαινόμενα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Συγκλονίζουν οι καταγγελίες στον ΑΝΤ1 για την τραγωδία. Κάτοικος που έσωσε την υπερήλικη μητέρα του, στο σπίτι στης οποίας είχε εισβάλει ορμητικός χείμαρρος, περιέγραψε τον εφιάλτη.

“Αυτοψία” στα Πολιτικά Ευβοίας έκανε το τηλεοπτικό συνεργείο του ΑΝΤ1, με τους κατοίκους να αφηγούνται τη στιγμή που ήρθαν αντιμέτωποι μέσα στην νύχτα, με τα ορμητικά νερά που “μπούκαραν” στα σπίτια τους. Θρήνος κι απόγνωση σε Λευκαντί και Μπούρτζι, που χτυπήθηκαν ανελέητα από το μένος των στοιχείων της φύσης.

Εν τω μεταξύ, στη διάσωση και περισυλλογή μίας 73χρονης που παρασύρθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Λευκαντίου μετά από υπερχείλιση του ποταμού Λήλαντα, προχώρησε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Η 73χρονη, όπως και ένας 72χρονος που αγνοείτο στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή, διέμεναν σε κατοικία της περιοχής μαζί με άλλα τρία άτομα. Η άτυχη ηλικιωμένη παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δέχτηκε κλήσεις για παροχή βοήθειας και αντλήσεις υδάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων (Δ.Κ. Ψαχνών και Τ.Κ. Πολιτικών) και Δήμου Χαλκιδέων Ευβοίας και κυρίως στις περιοχές Μπούρτζι, Βασιλικό, Πολιτικά, Λευκαντί, Σταυρό, Κοντοδεσπότι, Ψαχνά και Χαλκίδα.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος από εναέριους διασώστες της 1ης ΕΜΑΚ. Πρόκειται για μια οικογένεια από τα Πολιτικά.

Από τη θεομηνία στην Εύβοια, γέμισαν φίδια και σκουπίδια οι ακτές της Αττικής.

Έβρεξε πέντε φορές περισσότερο από τις προβλέψεις, σημείωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

«Εκτός από τις προγνώσεις, υπάρχει η πραγματικότητα, Η βροχή ήταν έντονη επί αρκετές ώρες, ώστε να δράσουν οι αρμόδιοι», δήλωσε ο Δ/ντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.

Τρία είναι τα αίτια για τη φονική κακοκαιρία στην Εύβοια, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Καθ. Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

Από την πρώτη στιγμή έχει τεθεί σε μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ Ευβοίας και έχει ενισχυθεί προληπτικά με ασθενοφόρα από Θήβα και Αθήνα. Σε επιφυλακή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, το Γενικό Νοσοκομείο Κύμης και το Κέντρο Υγείας Ψαχνών. Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ και ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ βρίσκονται στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι από νωρίς τη νύχτα είχε γίνει στην Εύβοια μεγάλη κινητοποίηση με τις κατευθύνσεις και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα ήταν σε επιφυλακή από τις προηγούμενες ημέρες λόγω των προβλέψεων της ΕΜΥ. Ωστόσο, όπως λένε αρμόδιοι αξιωματικοί, ο όγκος νερού που έπεσε ήταν πάρα πολύ μεγάλος με αποτέλεσμα να σημειωθούν οι μεγάλες πλημμύρες.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης βρέθηκε από νωρίς στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από όπου παρακολούθησε τις ενέργειες του κρατικού μηχανισμού για τις επιχειρήσεις διάσωσης στην Εύβοια.

Πυρετώδεις είναι οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να επανηλεκτροδοτηθούν, όσο το δυνατόν ταχύτερα, τα χωριά Θεολόγος, Γέροντας, Πούρνος, Σκούντερι, Μίστρος, Μαυρόπουλο, Πισσώνας και Βατώντας, καθώς και τμήματα στις περιοχές Βασιλικό, Αμάρυνθος, Ερέτρια, Βαθύ, Πολιτικά, Νεροτριβιά και Νέα Αρτάκη.