Υγεία - Περιβάλλον

“Προελαύνει” ο κορονοϊός στη Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότερα από 5.000 νέα κρούσματα, για άλλο ένα 24ωρο. Δεκάδες ασθενείς κατέληξαν.

Οι ρωσικές Αρχές επιβεβαίωσαν 5.118 νέα περιστατικά μόλυνσης από τον κορονοϊό, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα να ανέλθει σε 892.654, που είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος αριθμός στον κόσμο.

Ο επίσημος αριθμός των θανάτων αυξήθηκε σε 15.001 μετά τον θάνατο 70 ανθρώπων τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με την καθημερινή ενημέρωση των Αρχών για την πορεία της πανδημίας.