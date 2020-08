Πολιτική

Κούρκουλας στον ΑΝΤ1 για Τουρκία: έχουμε ισχυρούς συμμάχους και ψυχραιμία (βίντεο)

Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι υπάρχει σημαντική στήριξη στην Ελλάδα από τους συμμάχους, ενώ εκτίμησε ότι η προκλητικότητα της Τουρκίας θα συνεχιστεί.