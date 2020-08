Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βραζιλία: Εφιαλτικός ο απολογισμός των θυμάτων το τελευταίο 24ωρο

Δεν είναι λίγοι οι επιστήμονες που θεωρούν υποτιμημένα τα στοιχεία που ανακοινώνει το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες, κατέγραψε 1.274 νέους θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 52.160 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα η οποία υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο πλήγμα στον κόσμο, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ, έφθασε ως εδώ τους 103.026 νεκρούς επί συνόλου 3.109.630 επιβεβαιωμένων μολύνσεων.

Μεγάλο μέρος της βραζιλιάνικης επιστημονικής κοινότητας θεωρεί πολύ υποτιμημένα τα στοιχεία που ανακοινώνει η Κυβέρνηση υπό τον Πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου.