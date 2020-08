Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: προβληματισμός για το νέο αρνητικό ρεκόρ στην Ελλάδα

Ανησυχία για την ξέφρενη πορεία του ιού. Προβληματίζουν τις Αρχές Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συναγερμός για μαζικά κρούσματα σε οίκο ευγηρίας.

Εντείνεται η ανησυχία για την διασπορά του ιού στη χώρα μας μετά την ανακοίνωση 262 νέων κρουσμάτων, αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα της Ελλάδας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 6.177, ενώ τα 1.528 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.002 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι οι πόλεις που προβληματίζουν περισσότερο τους ειδικούς, καθώς από τα 262 νέα κρούσματα τα 85 εντοπίζονται στη συμπρωτεύουσα και τα 66 στην Αττική!

Παράλληλα, ακόμα δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους ανεβάζοντας σε 216 τον αριθμό των θανόντων συνολικά στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια 89χρονη γυναίκα με υποκείμενα νοσήματα που κατέληξε στο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλευόταν από τις 6 Αυγούστου. Η 89χρονη είναι το τελευταίο θύμα του κορονοϊού στη χώρα μας, μετά και τον θάνατο μιας 81χρονης γυναίκας που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας. Να σημειωθεί ότι η άτυχη γυναίκα διαγνώστηκε θετική, μετά την παρουσία συγγενικού της προσώπου στο γάμο που έγινε στον Αμπελώνα της Λάρισας, από τον οποίο προέκυψαν πολλά κρούσματα.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη μετά τα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν σε τρόφιμους και εργαζομένους οίκου ευγηρίας στο Ασβεστοχώρι. Στο σημείο έφτασε ο Σωτήρης Τσιόδρας.συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, έπειτα από εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το πέρας της επίσκεψης ο κ. Τσιόδρας, 33 είναι τα κρούσματα σε ενοίκους του γηροκομείου και τρία σε προσωπικό και η διασπορά έγινε από εργαζόμενο της μονάδας. Οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί, ενώ όλοι όσοι παρουσίασαν συμπτώματα μεταφέρονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θα παρθούν μέτρα στη μονάδα σε συνεννόηση με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).





Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι μια νεαρή γιατρός, ειδικευόμενη χειρουργικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, νόσησε με κορονοϊό και η κατάσταση της είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Η 27χρονη νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και διαγνώστηκε θετική στον ιό μετά την επιστροφή της από διακοπές στην Χαλκιδική.

Εξάλλου, συναγερμός στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει σημάνει η είδηση ότι υπάρχουν κρούσματα στο Στεφανοβίκειο στρατόπεδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί πέντε κρούσματα στην 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού. Υπάρχουν, δε, αναφορές ότι από το ίδιο στρατόπεδο είναι φορείς ακόμη 12 άτομα, κάτι που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων κορονοϊού σε 17, όπως αναφέρει το thesstoday.gr. Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές και στην Ορεστιάδας καθώς υπήρξε ασυμπτωματικό κρούσμα κορονοϊού το οποίο εντοπίστηκε στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εργαζόμενη του κέντρου, βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Συγκεκριμένα, η ίδια είχε πάει διακοπές με την οικογένειά της, και τη Δευτέρα, οπότε έπρεπε να επιστρέψει στην εργασία της, έκανε προληπτικά το τεστ, το οποίο βγήκε θετικό χθες γύρω στα μεσάνυχτα.

Επίσης, οκτώ επιβεβαιωμένα κρούσματα βρέθηκαν από τα δείγματα που ελήφθησαν την Κυριακή και τη Δευτέρα στα νοσοκομεία του Ναυπλίου και του Άργους. Πρόκειται για τρία θετικά επιβεβαιωμένα κρούσματα από την ποδοσφαιρική ομάδα του Πανναυπλιακού από την περιοχή του Ναυπλίου, ένα θετικό κρούσμα φιλικού τους προσώπου που διαμένει στην περιοχή του δήμου Άργους και για τέσσερα ακόμα κρούσματα που προέρχονται από τον Πόρο και δεν σχετίζονται με τον Πανναυπλιακό.





Στη Μυτιλήνη διαπιστώθηκαν άλλα δύο κρούσματα ύστερα από εξέταση τους στο Νοσοκομείο του νησιού. Πρόκειται για έναν 75χρονο, ο οποίος προσήλθε μόνος να εξετασθεί λόγω αδιαθεσίας που ένιωθε. Το δεύτερο κρούσμα ανήκει στην ομάδα των 55 προσφύγων και μεταναστών που έφτασαν την Τετάρτη από τα απέναντι παράλια και οι οποίοι έχουν τεθεί ήδη σε απομόνωση στη δομή καραντίνας του Καρά Τεπέ.

Τον κώδωνα του κινδύνου για την επικινδυνότητα του κορονοϊού, κρούει ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτησή του στα social media. Ειδικότερα, απευθυνόμενος στους νέους, ο Υπουργός Υγείας, επισημαίνει πως ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων του Αυγούστου έχει κατέβει στα 36 χρόνια! «Η επικινδυνότητα του κορονοϊού είναι η ευκολία μετάδοσής του. Αυτό συμβαίνει ακόμα και εάν είσαι νέος και νομίζεις πως είσαι άτρωτος. Ο μέσος όρος ηλικίας όσων έχουν νοσήσει τον Αύγουστο, έχει κατέβει πια στα 36 χρόνια...», γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Κικίλιας.