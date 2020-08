Πολιτική

Δένδιας: μπαράζ διπλωματικών επαφών για τις τουρκικές προκλήσεις

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τους ομολόγους του από ΗΠΑ και Αυστρία, ενώ θα συμμετάσχει και στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί σήμερα στη Βιέννη, όπου θα έχει συναντήσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάικ Πομπέο, και τον Αυστριακό, Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ. Επίσης, κατά την επίσκεψή του στην αυστριακή πρωτεύουσα θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης, από κοινού με τον Αυστριακό ομόλογό του, στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, το οποίο συνεκλήθη κατόπιν σχετικού ελληνικού αιτήματος προκειμένου να συζητηθούν οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Στο έκτακτο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, o Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του, μεταξύ άλλων, για τα πραγματικά γεγονότα των τελευταίων ημερών ως προς τα επιχειρησιακά συμβάντα στην περιοχή. Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα επισήμαιναν ότι το αίτημα της Ελλάδας να συγκληθεί εκτάκτως το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών με αντικείμενο τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας έγινε άμεσα αποδεκτό. Στη σχετική του επιστολή προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, ο Νίκος Δένδιας έχει ζητήσει να συζητηθεί η δέουσα αντίδραση της ΕΕ έναντι της κλιμακούμενης τουρκικής παραβατικότητας.

Όσον αφορά τις συνομιλίες του Νίκου Δένδια με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, θα εστιασθούν στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, υπό το φως της κλιμακούμενης τουρκικής παραβατικότητας. Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα σημείωναν ότι η άμεση ανταπόκριση της αμερικανικής πλευράς στο αίτημα της Ελλάδας γι' αυτή τη συνάντηση, μόλις μία ημέρα μετά τη σαφή τοποθέτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που καλούσε την Τουρκία να σταματήσει άμεσα τις δραστηριότητες του Oruc Reis στην Αν. Μεσόγειο, είναι ενδεικτική της εδραιωμένης αντίληψης εταίρων και συμμάχων για την τουρκική παραβατικότητα.

Αντίληψη η οποία αντικατοπτρίζεται και στην ξεκάθαρη ανακοίνωση που εξέδωσε η ισραηλινή διπλωματία, όπως προσέθεταν, σύμφωνα με την οποία εκφράζεται πλήρης αλληλεγγύη στην Ελλάδα για τις θαλάσσιες ζώνες της και το δικαίωμά της να οριοθετεί την ΑΟΖ της.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση του Ν. Δένδια με τον Αυστριακό ομόλογό του, η οποία θα πραγματοποιηθεί πριν από το έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα, ενώ θα συζητηθούν και ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.