Πολιτική

“Oruc Reis”: νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο

Συντηρεί το κλίμα έντασης η Τουρκία, καθώς το πλοιο επέστρεψε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Στενή παρακολούθηση των κινήσεων του από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας πλέει και πάλι το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος “Oruc Reis”, με τον ελληνικό Στόλο να παρακολουθεί κάθε του κίνηση.

Πιο συγκεκριμένα, το τουρκικό σκάφος φαίνεται ότι πλέει το πρωί της Δευτέρας σε διεθνή ύδατα, νοτίως του Καστελλόριζου με κατεύθυνση νοτιοδυτική και με ταχύτητα 4-5 κόμβων, με τους Τούρκους να επιμένουν να διατηρούν το κλίμα έντασης στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται από αναλυτές, το “Oruc Reis” δεν πραγματοποιεί καμία απολύτως έρευνα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και το μόνο που επιχειρεί είναι η δημιουργία εντυπώσεων. Όπως έχει πολλάκις επισημανθεί από τις ελληνικές Αρχές, τα ελληνικά πολεμικά πλοία μπορούν να πιστοποιήσουν μέσω των οργάνων τους αν γίνονται σεισμικές εργασίες και ότι αν οι Τούρκοι επιχειρήσουν να διεξάγουν έρευνες τότε τα δικά μας πλοία θα προχωρήσουν σε αποτρεπτικές κινήσεις.

Η επιστροφή του τουρκικού πλοιου εντός των ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας γίνεται μολις λίγες ώρες μετά απο την συνάντηση Πομπέο - Τσαβούσογλου και το μήνυμα του Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ για την ανάγκη να υπάρξει εκτόνωση της έντασης στην περιοχή της ανατολικές Μεσογείου.