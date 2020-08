Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θρήνος για παχύσαρκο ασθενή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε ο αριθμός των θανάτων στην Ελλάδα, οι οποίοι αποδίδονται σε επιπλοκές της νόσου.

Σε 231 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στην Ελλάδα, οι θάνατοι των οποίων αποδίδονται σε επιπλοκές του κορονοϊού.

Τελευταιο θύμα της πανδημίας στην χώρα μας ειναι ένας 63χρονος ασθενής.

Ο άνδρας νοσηλευόταν στο Νοσκομείκο "Αττικον" με υποκείμενα νοσήματα, ενώ επιβαρυντικά σύμφωνα με τους ιατρούς, σε ότι αφορά την αντίδραση του οργανισμού του, λειτούργησε το γεγονός ότι ήταν παχύσαρκος.