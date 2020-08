Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: η πρόκριση στον τελικό έστειλε… περίπατο τα μέτρα για τον κορονοϊό (εικόνες)

Χιλιάδες Παριζιάνοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την πρόκριση της ομάδας τους στον τελικό του Champions League.

Αρκετές χιλιάδες οπαδοί της Παρί ΣΖ κατευθύνθηκαν στη λεωφόρο των Ηλυσίων, τις πρώτες πρωινές ώρες, γιορτάζοντας τη νίκη (3-0) της ομάδα τους επί της Λειψίας και την συμμετοχή της στον τελικό του Champions League για πρώτη φορά στην Ιστορία της.

Λίγοι ανάμεσά τους ήταν εκείνοι που φορούσαν μάσκες προσώπου παρά την πρόσφατη αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 στη Γαλλία.

Μεγάλα πλήθη συγκεντρώθηκαν επίσης έξω από το γήπεδο της πρωταθλήτριας Γαλλίας Parc des Princes, ενώ οι πολλοί ήταν οι Παριζιάνοι που παρακολούθησαν το παιχνίδι μέσα και έξω από τα μπαρ.

Η Παρί ΣΖ κέρδισε τη Λειψία στον ημιτελικό που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα και θα συναντήσει στον τελικό της Κυριακής (23/8) είτε την Λιόν είτε την Μπάγερν που αγωνίζονται απόψε.