Γερμανία: τρομοκρατική επίθεση “βλέπουν” πίσω από σειρά τροχαίων (εικόνες)

Ένας οδηγός έβαλε στόχο μοτοσικλετιστές, «θερίζοντάς» τους στο δρόμο. Σκληρές εικόνες.

Τα τροχαία ατυχήματα που προκάλεσε χθες Τρίτη το βράδυ ένας άνδρας με το αυτοκίνητό του σε δρόμο που διασχίζει το Βερολίνο αντιμετωπίζονται ως «πιθανή ισλαμιστική επίθεση», ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία της πρωτεύουσας της Γερμανίας.

«Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, πρόκειται για επιθέσεις στοχευμένες, κυρίως εναντίον μοτοσικλετιστών», ενώ «οι δηλώσεις του υπόπτου μετά το συμβάν αφήνουν να εννοηθεί ότι υπήρχε θρησκευτικό και ισλαμιστικό κίνητρο», ανέφερε η εισαγγελία του Βερολίνου.

Πρόσθεσε όμως ότι «υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι ο δράστης ήταν ψυχολογικά ασταθής».

Από το περιστατικό που σημειώθηκε χθες τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως ανέφεραν αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης είναι ένας 30χρονος Ιρακινός ο οποίος φώναξε «Αλάχου άκμπαρ» (Ο Θεός είναι ο μέγιστος) βγαίνοντας από το αυτοκίνητό του, αφού είχε πέσει πάνω σε πολλά οχήματα και δύο μοτοσικλέτες σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο του Βερολίνου, χθες στις 18:35 τοπική ώρα (19:35 ώρα Ελλάδας).

«Να μην πλησιάσει κανείς, αλλιώς θα πεθάνετε όλοι!», φώναξε στη συνέχεια ο ίδιος προς τους περαστικούς αφού τοποθέτησε ένα μεταλλικό κουτί πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου του, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες τους οποίους επικαλείται η γερμανική εφημερίδα Bild.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τον 30χρονο, ενώ αποδείχθηκε ότι το κουτί αυτό δεν περιείχε εκρηκτικά, αλλά μόνο μερικά εργαλεία. Ένα άλλο κουτί που βρέθηκε στο εσωτερικό του οχήματος του δράστη επίσης δεν ήταν επικίνδυνο.