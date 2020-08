Αθλητικά

Σάββας Θεοδωρίδης: στερνό αντίο στον “θρύλο” του Ολυμπιακού (εικόνες)

Ο Μισέλ Πλατινί και ο Πρόεδρος της UEFA, μαζί με σύσσωμο τον κόσμο του ποδοσφαίρου αποχαιρέτησαν τον "κύριο Σάββα".

Η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρέτησε τον επίτιμο Πρόεδρο της, Σάββα Θεοδωρίδη.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στην Μητρόπολη Αθηνών, σε στενό κύκλο, λόγω και των μέτρων για τον κορονοϊό.

Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων, ο ισχυρός άντρας του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Μισέλ Πλατινί που έφτασε μαζί με τον Κριστιάν Καρεμπέ, ο Πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν και φυσικά παίκτες της ομάδας.