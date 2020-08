Πολιτική

ΗΠΑ: πίεση στον Τραμπ για καταδίκη των τουρκικών προκλήσεων

Ποιοι συμμετέχουν στην διακομματική ομάδα που ζητά από την κυβέρνηση ξεκάθαρη αποδοκιμασία των ενεργειών της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με μια νέα διακομματική επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και τον υπουργό Άμυνας Μαρκ Έσπερ, ομάδα 16 βουλευτών του Κογκρέσου καταδικάζει τις ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι αποσταθεροποιούν την περιοχή και ότι έχουν αυξήσει τις εντάσεις μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανήκει στους βουλευτές Φρανκ Πάλλον (Νιου Τζέρσεϊ), Κάρολιν Μαλόνι (Νέα Υόρκη) και Γκας Μπιλιράκη (Φλόριντα). Στην επιστολή τους, οι Αμερικανοί βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να καταδικάσει ξεκάθαρα τις ενέργειες της Τουρκίας και να συνεργαστεί με τους περιφερειακούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών για να μειώσει την ένταση στην περιοχή.

Βουλευτής Φρανκ Πάλλον

«Οι πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελούν μέρος ενός ατυχούς μοτίβου συμπεριφοράς που έχει σχεδιαστεί σκόπιμα για να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να εκμεταλλευτεί το χάος που θα προκύψει.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο Ερντογάν διέταξε τις τουρκικές στρατιωτικές μονάδες να παραβιάσουν τα κυρίαρχα εδάφη των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Κύπρου, γεγονός που σχεδόν οδήγησε σε ένα ατύχημα μεταξύ του τουρκικών, ελληνικών, κυπριακών και γαλλικών πλοίων. Η εκκωφαντική σιωπή της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις συνεχείς απειλές με επίδειξη στρατιωτικής ισχύος από τον Ερντογάν πρέπει να τελειώσει».

Βουλευτής Γκας Μπιλιράκης

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να καταδικάσουν γρήγορα και απερίφραστα τις πρόσφατες προκλητικές πράξεις της Τουρκίας. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν το απόλυτο δικαίωμα να αναπτύξουν τους πόρους υδρογονανθράκων στις ΑΟΖ τους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Τουρκία να συνεχίσει να αποσταθεροποιεί την περιοχή και να απειλεί το πνεύμα συνεργασίας που έχει εμπεδωθεί».

Βουλευτής Κάρολιν Μαλόνι

«Οι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο τους τελευταίους μήνες έχουν αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα. Οι παράνομες και επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της ελληνικής και κυπριακής κυριαρχίας από την πλευρά της Τουρκίας είναι απαράδεκτες και επικίνδυνες. Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ελλάδα χρειάστηκε να κινητοποιήσει γρήγορα τις ένοπλες δυνάμεις της ως απάντηση σε απειλές από την Τουρκία, αυξάνοντας την ανησυχητική προοπτική σύγκρουσης μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Πομπέο και ο υπουργός Έσπερ πρέπει να καταδικάσουν δημοσίως τις ενέργειες της Τουρκίας και να καταστήσουν απολύτως σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν θα παραμείνουν σιωπηλές καθώς η Τουρκία καταπατά τα δικαιώματα δύο από των πιο κρίσιμων συμμάχων μας στην περιοχή, την Ελλάδα και την Κύπρο».