Κόσμος

ΗΠΑ: φονικό το πέρασμα του κυκλώνα “Λόρα” από τη Λουιζιάνα

Η ταχύτητα των ανέμων έφτασε τα 240 χιλιόμετρα/ώρα. Τεράστιες καταστροφές στον Νότο των ΗΠΑ.

Ο κυκλώνας Λόρα, ένας από τους πιο σφοδρούς που έχουν πλήξει ποτέ τη Λουιζιάνα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους στον νότο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά προκάλεσε λιγότερες ζημιές απ' ό,τι εκφράζονταν φόβοι ότι θα προκαλούσε.

«Μπορούμε να νιώσουμε ανακούφιση σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο κυβερνήτης Τζον Μπελ Έντουαρντς, υπογραμμίζοντας πως η Πολιτεία του διέφυγε τις «καταστροφές» που είχαν προαναγγελθεί.

«Όμως υποστήκαμε τεράστια ποσότητα ζημιών», πρόσθεσε, λέγοντας πως «η ζωή χιλιάδων κατοίκων έχει αναστατωθεί».

Ο κυκλώνας, ο οποίος υποβαθμίσθηκε την Πέμπτη το απόγευμα σε τροπική καταιγίδα, βρισκόταν στην κατηγορία 4 (της πεντάβαθμης σχετικής κλίμακας) όταν έφθασε στην ξηρά γύρω στη 01:00 (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας) στο ύψος της παραλιακής πόλης Κάμερον, κοντά στα σύνορα με το Τέξας, στον Κόλπο του Μεξικού, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο για τους Κυκλώνες (NHC).

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πτώσεις δένδρων στις κατοικίες τους. Ένας πνίγηκε αφού το σκάφος του παρασύρθηκε μέσα στον κυκλώνα και ένας έκτος υπέκυψε εξαιτίας δηλητηρίασης από διοξείδιο του άνθρακα.

Σχεδόν 800.000 άνθρωποι δεν είχαν ηλεκτρικό χθες, Πέμπτη, το απόγευμα στη Λουιζιάνα και το Τέξας, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us.