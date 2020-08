Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Κούρδοι έκαψαν αφίσα με το πρόσωπο του Ερντογάν (εικόνες)

Επικράτησε ένταση. Προσήχθησαν οι διαδηλωτές. Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής σε διαδήλωση αντιεξουσιαστών στη Θεσσαλονίκη, για το θάνατο της Ebru Timtik Οι διαδηλωτές προχώρησαν σε ολιγόλεπτο συμβολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην οδό Αγ. Δημητρίου, στο ύψος του Τουρκικού Προξενείου. Δύο Κούρδοι αγωνιστές πυρπόλησαν χάρτινη επιγραφή με το πρόσωπο του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η αντίδραση της Αστυνομίας ήταν άμεση. Με εντολή του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης προσήχθησαν δύο Κούρδοι, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδήλωση διαμαρτυρίας και φέρονται να έβαλαν φωτιά στην επιγραφή με το πρόσωπο του Ερντογάν. Εκτός αυτών προσήχθησαν ακόμη οκτώ άτομα, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα.

Το τελευταίο διάστημα τα μέτρα περιφρούρησης του Τουρκικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω του τεταμένου κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της προσαγωγής των δύο Κούρδων:

Καταδίκη από το ΥΠΕΞ

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, «Αναφορικά με τα σημερινά γεγονότα έμπροσθεν του Γενικού Προξενείου της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει πλήρως κάθε ενέργεια που δεν συνάδει με το πνεύμα ειρηνικής διαμαρτυρίας.



Σημειώνεται ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ενώ οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες».

Ποια ήταν η Ebru Timtik

Η Ebru Timtik έφυγε χθες από τη ζωή έπειτα από απεργία πείνας 238 ημερών, ζητώντας μία δίκαιη δίκη από το τουρκικό κράτος. Είχε καταδικαστεί πέρυσι για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση εξαιτίας του ότι υπερασπίστηκε ως συνήγορος, την οικογένεια του Berkin Elvan και της Dilek Dogan, που δολοφονήθηκαν από την Τουρκική αστυνομία και άλλες οικογένειες.

Διεθνείς νομικές οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων τόνισαν ότι η Τιμτίκ καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πάνω από 13 έτη, και ο συνάδελφός της, ο Αϊτάτζ Ουνσάλ, ξεκίνησε απεργία πείνας τον Απρίλιο «για να ενισχύσει το αίτημά τους για δίκαιες δίκες και για απονομή δικαιοσύνης στην Τουρκία».

Οι δύο δικηγόροι είχαν πει ότι θα «συνεχίσουν την απεργία πείνας ακόμη κι αν αυτή οδηγήσει στο θάνατό τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση της 11ης Αυγούστου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αγγλίας και της Ουαλίας, της Διεθνούς Ένωσης Δικηγόρων και άλλων οργανώσεων.

