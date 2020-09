Αθλητικά

Champions League: Ολυμπιακός και ΑΕΚ μαθαίνουν αντίπαλο

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στην Νιόν, με την ομάδα που θα βγει πρώτη από την κληρωτίδα να είναι και γηπεδούχος στη μονή αναμέτρηση που θα κρίνει και την πρόκριση...

Τον αντίπαλο τους στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων θα μάθουν το μεσημέρι (14:00 ώρα Ελλάδας) ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Οι πρωταθλητές στον Γ` προκριματικό γύρο στο Champions League θα βρουν στον δρόμο τους μία από τις ομάδες που θα επικρατήσουν στα εξής «ζευγάρια» του Β` προκριματικού γύρου: Μίντιλαντ (Δανία)-Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία), Ομόνοια (Κύπρος)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία), Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Μόλντε (Νορβηγία) και Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντιναμό Μπρεστ (Λευκορωσία).

Οσον αφορά στην ΑΕΚ που θα αγωνιστεί στον Γ' προκριματικό γύρο του Europa League, θα αντιμετωπίσει ή την ελβετική Σεντ Γκάλεν ή το νικητή των αναμετρήσεων Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Ζαλγκίρις Βίλνιους (Νορβηγία), Ντουνάισκα Στρέντα (Σλοβακία)-Γιάμπλονετς (Τσεχία).

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στην Νιόν της Ελβετίας, με την ομάδα που θα βγει πρώτη από την κληρωτίδα να είναι και γηπεδούχος στη μονή αναμέτρηση που θα κρίνει και την πρόκριση στην επόμενη φάση.