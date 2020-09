Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πάνω από 270 οι νεκροί στη χώρα μας

Αυξάνονται τα θύματα από τις επιπλοκές του κορονοϊού. Στους 20 ανέρχονται οι νεκροί από το γηροκομείο Ασβεστοχωρίου.

Ξεπέρασαν τους 270 οι νεκροί στη χώρα μας, από επιπλοκές του κορονοϊού, καθώς άλλοι τρία θύματα προστέθηκαν σήμερα στη μακάβρια λίστα.

Παράλληλα, αυξήθηκαν και οι νεκροί από το γηροκομείο Ασβεστοχωρίου, μετά τον θάνατο ακόμα ενός ηλικιωμένου.

Ένας 80χρονος άνδρας που νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ είναι το 20ο θύμα, ενώ νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ένας 79χρονος κατέληξε τα ξημερώματα της Τρίτης στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, μία γυναίκα 102 ετών άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη χώρα μας στους 271.