Παράξενα

Έκλεβε αυτοκίνητα με... γερανό του δήμου και τα πουλούσε σε μάντρα ανακύκλωσης (βίντεο)

Ο δημοτικός υπάλληλος κατηγορείται για 11 κλοπές αυτοκινήτων.

Για ακόμη έξι κλοπές αυτοκινήτων από το κέντρο της Θεσσαλονίκης βαρύνεται ο 54χρονος δημοτικός υπάλληλος του κεντρικού δήμου, που είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάιο, κατηγορούμενος ότι με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος της Υπηρεσίας του «σήκωνε» σταθμευμένα οχήματα, τα οποία φέρεται να πουλούσε σε μάντρα ανακύκλωσης.

Η εισαγγελέας τον είχε αφήσει τότε ελεύθερο ενόψει της διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να εξακριβωθεί εν συνόλω η δράση του και να αποφασιστεί μετέπειτα η ποινική του μεταχείριση. Από τη διενεργηθείσα έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι εκτός από τις πέντε κλοπές που του καταλογίστηκαν αρχικά, ο ίδιος φέρεται να τέλεσε άλλες έξι (σύνολο 11), όλες κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του φετινού έτους. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η εις βάρος του δικογραφία θα αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Για την περίπτωση του 54χρονου, ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας είχε δρομολογήσει τις διαδικασίες να τεθεί σε αργία.