Ο ΠΑΟΚ τη νίκη, ο Παναθηναϊκός τις... εντυπώσεις

Φιλική πρόβα τζενεράλε των δύο ομάδων πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.

Ο ΠΑΟΚ αποδείχθηκε πολύ πιο αποτελεσματικός στο φιλικό με τον Παναθηναϊκό, που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, φτάνοντας εντέλει στη νίκη με 1-0, στο τελευταίο παιχνίδι και των δύο ομάδων, πριν από την εκκίνηση του νέου πρωταθλήματος της Super League.

Οι δύο αντίπαλοι παρατάχθηκαν με πολλές ελλείψεις (11 ο Παναθηναϊκός, 13 ο ΠΑΟΚ) λόγω των τραυματισμών και των απουσιών των διεθνών ποδοσφαιριστών τους, χρησιμοποιώντας πάρα πολλούς «μικρούς».

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα στο παιχνίδι, πιέζοντας ψηλά τον ΠΑΟΚ με τους Αγιούμπ, Τζαβίδα, Σερπέζη να δίνουν στηρίγματα στο πρέσινγκ. Μόλις στο 5' ο Σερπέζης έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Σαβιέρ, ο οποίος ωστόσο, καθυστέρησε στην προσπάθειά του να περάσει τον Ζίβκοβιτς και πλάσαρε ελάχιστα άουτ.

Στο 9' ο Μακέντα πήρε τη μπάλα από τον Καρλίτος και δοκίμασε ένα ωραίο δυνατό σουτ από πλάγια θέση, με τον Σέρβο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ να αντιδράει πολύ καλά αποκρούοντας σε κόρνερ.

Ο δικέφαλος του Βορρά «αντέδρασε» στο 28' χάνοντας την πρώτη ευκαιρία του με τον Σφιντέρσκι, ο οποίος πλάσαρε άουτ από καλή θέση. Μετά το ημίωρο, ο ΠΑΟΚ άρχισε να «πατάει» καλύτερα στο γήπεδο και να βρίσκει συνεργασίες κοντά στην περιοχή του Χριστογεώργου. Στο 36' ο 'Ακπομ σούταρε άουτ από το ύψος της περιοχής, όμως τρία λεπτά αργότερα έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με κοντινό πλασέ, έπειτα από σουτ του Λύρατζη και ασθενή απόκρουση του Χριστογεώργου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Πογιάτος διατήρησε για αρκετή ώρα το ίδιο σχήμα, με τους «πράσινους» να βελτιώνουν την εικόνα τους και να γίνονται πιο πιεστικοί στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Στο 58' από ωραία συνεργασία των Καρλίτος και Σάντσες, ο Αργεντινός έβγαλε εξαιρετική χαμηλή μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι προς τον Μακέντα, όμως ο Ζίβκοβιτς έβγαλε με καταπληκτική απόκρουση το εξ επαφής πλασέ του Ιταλού επιθετικού.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ είχε αντίστοιχα καλή αντίδραση στο ξαφνικό, μακρινό σουτ του Καρλίτος μπλοκάροντας σταθερά τη μπάλα στη γωνία του. Η επιθετική δραστηριότητα του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε, με τους «πράσινους» να χάνουν νέα καλή ευκαιρία στο 66', όταν μετά από γύρισμα του Σαβιέρ από τα δεξιά, ο Καρλίτος έπιασε ωραίο γυριστό, το οποίο έβγαλε στο «παραθυράκι» του ο Ρέι.

Ο ΠΑΟΚ απείλησε ξανά από την πλευρά του στο 77', σε ωραία αντεπίθεση που κατέληξε στο σουτ του Βρακά, το οποίο πέρασε ελάχιστα άουτ. Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης στα τελευταία λεπτά, απειλώντας κυρίως από το δεξιό άκρο με τον Χατζηγιοβάνη, όμως η άμυνα του δικεφάλου του Βορρά, είχε «απάντηση» σε κάθε ενέργεια των παικτών του Παναθηναϊκού και το τελικό 1-0, έμεινε ως το φινάλε.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ν. Πογιάτος): Χριστογεώργος, Σάντσες (82' Σαμαράς), Βέλεθ (70' Καραγιάννης), Πούγγουρας, Μαυρομμάτης, Σερπέζης, Σπ. Τζαβίδας (60' Αθανασακόπουλος), Αγιούμπ, Σαβιέρ (79' Χατζηγιοβάνης), Καρλίτος, Μακέντα.

ΠΑΟΚ (Α. Φερέιρα): Ζίβκοβιτς (60' Ρέι), Μιχόγεβιτς (72' Παναγιώτου), Βαρέλα (60' Κουλιεράκης), Κρέσπο, Λύρατζης, Σβαμπ (46' Νινούα), Εσίτι, Μπίσεσβαρ (70' Βρακάς), Ζαμπά (89' Γιαξής), 'Ακπομ (60' Ταχάτος), Σφιντέρσκι (60' Κούτσιας).