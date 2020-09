Πολιτισμός

Νύχτες Πρεμιέρας: Για πρώτη φορά ταινίες και online

Προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εποχής είναι η φετινή διοργάνωση του κινηματογραφικού θεσμού, ο οποίος θα επεκταθεί και στο Διαδίκτυο σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- «Νύχτες Πρεμιέρας» προετοιμάζεται για την 26η έκδοσή του (23 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου 2020) και πλήρως προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες γίνεται το πρώτο υβριδικό φεστιβάλ της χώρας με κλειστές και θερινές αίθουσες στο πρόγραμμά του, καθώς και ένα μέρος των ταινιών του σε ψηφιακή πλατφόρμα.

Ειδικότερα, οι φετινές «Νύχτες Πρεμιέρας» θα διεξαχθούν στις παραδοσιακές αίθουσες Δαναός 1, Odeon Όπερα 1, Ιντεάλ αλλά και για πρώτη φορά στους θερινούς κινηματογράφους Ριβιέρα, Στέλλα, Λαΐς και Τριανόν.

Όπως είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας ήταν, είναι και θα παραμείνει ένθερμος υπερασπιστής εκείνης της κινηματογραφικής εμπειρίας που βιώνεται συλλογικά και στον φυσικό της χώρο, ο οποίος δεν είναι άλλος από την αίθουσα και τη μεγάλη οθόνη. Πιστοί στη φιλοσοφία αυτή και σεβόμενοι πάντα τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές διεξαγωγής, όπως ορίζονται από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και με απαράβατο γνώμονα την ασφάλεια του κοινού και των θεατών, οι διοργανωτές αποφάσισαν πως η προσθήκη ανοιχτών αιθουσών ήταν απαραίτητη στο φετινό πρόγραμμα.

Για τους θεατές (ευπαθείς ομάδες, άτομα που φροντίζουν ασθενείς ή λόγω επαγγέλματος έρχονται σε επαφή με ασθενείς κ.ά.) που δεν θα μπορούν εκ των πραγμάτων να παραστούν στις προβολές, αλλά και για τους κατοίκους εκτός Αθηνών που επιθυμούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στη φετινή διοργάνωση, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας έχει ήδη προβλέψει ένα μέρος του προγράμματός του να προβληθεί και ψηφιακά, σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα η οποία θα εξασφαλίζει συγκεκριμένο αριθμό geo-blocked προβολών, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υψηλού επιπέδου ψηφιακής διάδρασης κατά τα πρότυπα επιτυχημένων παραδειγμάτων μεγάλων διεθνών Φεστιβάλ.

Υπενθυμίζεται πως από σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ξεκινά η προπώληση των Καρτών Διαρκείας και η διάθεση των καρτών ΑμεΑ για τη φετινή διοργάνωση.

Το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας πραγματοποιείται, υπό την αιγίδα και με την οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού