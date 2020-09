Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 300000 οι νεκροί στη Λατινική Αμερική

Η Βραζιλία θρηνεί τα περισσότερα θύματα, αλλά το Περού είναι αυτό που πληρώνει το μεγαλύτερο τίμημα αναλογικά με τον πληθυσμό του.

Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική διέσχισαν χθες το όριο των 300.000 θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, με το Περού να ξεπερνά την ίδια στιγμή το φράγμα των 30.000 θανάτων, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.

Ο γίγαντας της Λατινικής Αμερικής, η Βραζιλία που υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο πλήγμα στον κόσμο από την πανδημία σε απόλυτα μεγέθη – τόσο όσον αφορά τον αριθμό των θανάτων, όσο και αυτόν των μολύνσεων, καταμετρά 127.464 νεκρούς (και 4.162.073 κρούσματα).

Ωστόσο, το Περού είναι η χώρα που θρηνεί τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων αναλογικά με τον πληθυσμό του, με 93,28 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με το αμερικανικό Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.