Αθλητικά

ΝΒΑ: ήττα και αποκλεισμός για Μπακς απόντος του Αντετοκούνμπο

Οι Χιτς από το Μαϊάμι έπαιξαν εξαιρετική άμυνα και δεν άφησαν περιθώριο αντίδρασης στα «Ελάφια».

Ο Τζίμι Μπάτλερ σημείωσε 17 πόντους ενώ είχε επίσης 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ και το Μαϊάμι παίζοντας πολύ καλή άμυνα κατάφερε να αποκλείσει το Μιλγουόκι (4-1) από τη συνέχεια των playoffs, κερδίζοντας με 103-94 στο 5ο παιχνίδι της σειράς για τα ημιτελικά της Ανατολής.

Ο αμυντικός της χρονιάς και το φαβορί για δεύτερο διαδοχικό βραβείο MVP της κανονικής περιόδου, Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να αγωνισθεί στο ματς μετά τον τραυματισμό του στον αστράγαλο στο 4ο ματς την περασμένη Κυριακή.

Το Μαϊάμι θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Τορόντο-Βοστώνη (2-3) στον τελικό της ανατολικής περιφέρειας.

Για τους Χιτ, ο ρούκι Τάιλερ Χίρο τελείωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ ενώ 17 πόντους πρόσθεσε ο Ντράγκιτς και 16 πόντους ο Κράουντερ.

Για τους Μπακς ο Κρις Μίντλετον είχε 23 πόντους αλλά με 8/25 σουτ, ο Ντόντε ΝτιΒιτσένζο πέτυχε 17 πόντους και ο Μπρουκ Λόπεζ είχε 15 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Στο άλλο σημερινό ματς, οι Λέικερς επικράτησαν με 112-102 του Χιούστον και πήραν προβάδισμα με 2-1 στη σειρά των ημιτελικών της Δύσης.

Κορυφαίος των νικητών ο Λεμπρόν Τζέιμς με 36 πόντους (9/14 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 6/10 βολές) ενώ είχε επίσης και 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 μπλοκ.

Άξιοι συμπαραστάτες του, οι Άντονι Ντέιβις με 26 πόντους, 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ και Ραζόν Ρόντο με 21 πόντους και 9 ασίστ.

Για το Χιούστον, ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 33 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.