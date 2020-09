Κοινωνία

Φωτιά στο Λαύριο

Συναγερμός στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο...

(φωτό αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, του Δήμου Λευρεωτικής Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 21 οχήματα.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.