Αυστραλία: ο “πόλεμος των κοάλα” απειλεί να ρίξει κυβερνήσεις

Μια διαμάχη με θέμα τα μέτρα προστασίας για απειλούμενα κοάλα της Αυστραλίας παραλίγο να ανατρέψει σήμερα την κυβέρνηση της μεγαλύτερης πολιτείας της χώρας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εξοργισμένο από τα νέα μέτρα για την προστασία των κοάλα, που όπως εκτιμά λειτουργούν εις βάρος των αγροτών και κτηνοτρόφων της Νέας Νότιας Ουαλίας, το Εθνικό Κόμμα της Αυστραλίας (Σ.τ.Σ: παραδοσιακά εκπροσωπεί τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες και γενικώς τους ψηφοφόρους της επαρχίας) απέσυρε την στήριξή του προς τους κυβερνώντες Φιλελεύθερους της πολιτειακής πρωθυπουργού Γκλάντις Μπερετζίκλιαν.

Η κίνηση αυτή άφησε την Μπερετζίκλιαν με μια κυβέρνηση μειοψηφίας χωρίς τον απαιτούμενο αριθμό στο κοινοβούλιο για την ψήφιση νόμων την ώρα που η πολιτεία δίνει μάχη για να ανακάμψει από την κρίση του κορονοϊού.

Η πολιτική αυτή κόντρα --"ο πόλεμος των κοάλα", όπως τον ονόμασε η Sydney Morning Herald-- ξέσπασε έπειτα από τις πρωτοφανείς δασικές πυρκαγιές, οι οποίες κατέκαψαν τεράστιες εκτάσεις από βιοτόπους των κοάλα προκαλώντας ανησυχία για την επιβίωση των μαρσιποφόρων.

Μια έρευνα τον Ιούνιο διαπίστωσε ότι τα κοάλα, που ζουν στα δάση ευκαλύπτων, κινδυνεύουν με εξαφάνιση μέχρι το 2050 στην Νέα Νότια Ουαλία εκτός αν η κυβέρνηση παρέμβει άμεσα.

Η νέα πολιτειακή πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος θα απαγορεύει τα κατασκευαστικά έργα στον φυσικό τόπο των κοάλα.

Η εκχέρσωση για τη γεωργία, η αστική ανάπτυξη, η εξόρυξη και η δασοκομία είναι οι πιο επιβαρυντικοί παράγοντες στην απώλεια των βιοτόπων των κοάλα.

Οι Φιλελεύθεροι της Μπερετζίκλιαν κυβερνούν με το Εθνικό Κόμμα σε έναν εύθραστο συνασπισμό την Νέα Νότια Ουαλία, μια πολιτεία που καλύπτει από πολυπληθείς παράκτιες περιοχές, περιλαμβανομένου του Σίδνεϊ, ως την αγροτική ενδοχώρα.

Σε ανακοίνωσή του το Εθνικό Κόμμα κατήγγειλε την νέα πολιτική για την προστασία των κοάλα χαρακτηρίζοντάς την "ένα αιχμηρό αντικείμενο για να κάνει τους αστοκεντρικούς νομοθέτες να αισθανθούν ωραία" και ισχυρίστηκε ότι εμποδίζει τους αγρότες από το να εκχερσώνουν την δική τους γη.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις επέκριναν την στάση αυτή του κόμματος λέγοντας ότι τα κοάλα βρίσκονται στο στάδιο της εξαφάνισης στην Νέα Νότια Ουαλία μέχρι το 2050 χωρίς επείγουσα παρέμβαση.

Η Κόρι Μπράντσο, καθηγήτρια παγκόσμιας οικολογίας στο πανεπιστήμια Flinders, δήλωσε ότι το επίμαχο πολιτικό σχέδιο που προκάλεσε την πολιτική διαμάχη είναι "απλώς τσιρότο στον αγώνα για αναχαιτιστεί η περαιτέρω αποψίλωση".

Η Νέα Νότια Ουαλία έχει μερικούς από τους πιο ανίσχυρους νόμους κατά της εκχέρσωσης δασικών περιοχών στην Αυστραλία, τόνισε η Μπράντσο, με μικρό ποσοστό επιβολής και ανεπαρκείς ποινές που επιτείνουν το πρόβλημα.

"Τα κοάλα ζουν σε δασικές περιοχές και τρέφονται από τα δέντρα. Δεν χρειάζεται να έχεις πανεπιστημιακό πτυχίο για να προβλέψεις τι θα συμβεί όταν εξακολουθείς να καταστρέφεις τους ήδη εξαιρετικά αλλοιωμένους βιοτόπους τους".

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της πολιτειακής κυβέρνησης Τζον Μπαριλάρο του Εθνικού Κόμματος δήλωσε ότι το κόμμα του, που είναι επικεντρωμένο στην ύπαιθρο, δεν θα συνεχίσει να στηρίζει την νομοθεσία αν δεν γίνουν αλλαγές στην πολιτική προστασίας των βιοτόπων των κοάλα.

Επέμεινε βέβαια ότι το κόμμα του υποστηρίζει την προστασία των κοάλα και θέλει να δει τον πληθυσμό τους να διπλασιάζεται. "Δεν είμαστε κατά των κοάλα", είπε.

Η Μπερετζίκλιαν όμως έδωσε στον Μπαριλάρο και σε άλλα μέλη του Εθνικού κόμματος που βρίσκονται στο υπουργικό συμβούλιό της προθεσμία μέχρι αύριο το πρωί να αποφασίσουν αν θέλουν να παραμείνουν ή να αποχωρήσουν από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

"Δεν μπορούν να κάνουν και τα δύο", ανέφερε η πολιτειακή πρωθυπουργός.

Το Κόμμα των Φιλελευθέρων και το Εθνικό Κόμμα συνεργάζονται επί δεκαετίες τόσο σε πολιτειακό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Το Εθνικό Κόμμα κατέχει 13 έδρες στην Κάτω Βουλή και οι Φιλελεύθεροι 35, γεγονός που εξασφαλίζει στον συνασπισμό πλειοψηφία στην βουλή των 93 εδρών.