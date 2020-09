Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εφιάλτης η πανδημία στην Λατινική Αμερική

Την επέλασή της στη Λατινική Αμερική συνεχίζει ακάθεκτη η πανδημία.

Ξεπέρασαν χθες, Πέμπτη, τα 8 εκατομμύρια τα κρούσματα κορονοϊού στη Λατινική Αμερική, την περιοχή όπου έχουν καταγραφεί οι περισσότερες μολύνσεις παγκοσμίως, αν και φαίνεται ότι πλέον η επιδημία εξαπλώνεται με πιο αργούς ρυθμούς σε κάποιες χώρες.

Τις προηγούμενες επτά ημέρες ως την Τετάρτη ο μέσος όρος των ημερήσιων νέων κρουσμάτων της covid-19 έπεσε στις 67.173, από 80.512 το προηγούμενο επταήμερο, σύμφωνα με απολογισμό του Reuters, που βασίζεται στα στοιχεία που δίνουν στη δημοσιότητα οι κυβερνήσεις.

Η Βραζιλία παραμένει η χώρα της Λατινικής Αμερικής με τα περισσότερα κρούσματα κορονοϊού, αλλά και τους περισσότερους θανάτους, συνολικά 4,2 εκατομμύρια μολύνσεις και περισσότερους από 128.000 θανάτους.

Όμως οι Βραζιλιάνοι αξιωματούχοι επισήμαναν ότι παρατηρούν μείωση των νέων μολύνσεων τις τελευταίες ημέρες. Χθες, Πέμπτη, στη χώρα αναφέρθηκαν 40.557 νέα κρούσματα.

Ο ημερήσιος μέσος όρος των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού παρουσιάζει μικρή μείωση στο Περού, την Κολομβία και το Μεξικό, τις πλέον πληγείσες χώρες της Λατινικής Αμερικής μετά τη Βραζιλία.