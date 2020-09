Κοινωνία

Αυτοψία του ΑΝΤ1 στη Μόρια (βίντεο)

Τι είπαν στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο αντιπεριφερειάρχης Λέσβου και ο κοινοτάρχης Μόριας. Εικόνες από μετανάστες που κοιμούνται στους δρόμους. Τεταμένη η κατάσταση στο νησί.

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Λέσβο με τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες να βρίσκονται στον δρόμο και να κοιμούνται ακόμα και σε νεκροταφεία.

Με ελικόπτερα μεταφέρθηκαν στο πεδίο βολής του Καρά Τεπέ, οι σκηνές που θα φιλοξενήσουν προσωρινά τους 13 χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Με την συνδρομή της αστυνομίας θα οδηγηθούν εκεί και στην είσοδο θα γίνεται τεστ κορονοϊού, ενώ η είσοδος και η έξοδος θα είναι ελεγχόμενη.



Χθες το μεσημέρι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας έξω από το Καρα Τεπέ ζητώντας να μεταφερθούν στην ενδοχώρα ενώ υπήρξε και ένταση ανάμεσα στους διαδηλωτές

Στην Λέσβο, φτάνουν συνεχώς αστυνομικές ενισχύσεις. Την Παρασκευή διμοιρίες των ΜΑΤ από την Αθήνα, αλλά και δυο Αίαντες αποβιβάστηκαν από το πλοίο της γραμμής προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση της αστυνομίας για μεταφορά των προσφύγων και των μεταναστών.

Στο νησί του Βορείου Αιγαίου έφτασαν και κλιμάκια του ΕΟΔΥ, προκειμένου να κάνουν τεστ στους φιλοξενούμενους της δομής, ενώ ακόμη αναζητούνται οι 35 θετικοί στον κορονοιό.

Την ίδια στιγμή, κάτοικοι της περιοχής επιχειρούν να μπλοκάρουν την επαναδημιουργία χώρων φιλοξενίας. Έχουν στήσει μπλόκα στους δρόμους και δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την λειτουργία νέας δομής σε κατοικημένη περιοχή.



Για την δύσκολη κατάσταση στον νησί μίλησαν στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο αντιπεριφερειάρχης Λέσβου και ο κοινοτάρχης Μόριας.