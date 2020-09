Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: οι φοροαπαλλαγές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις εμπρηστικές δηλώσεις Ακάρ, αλλά και το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», ερωτηθείς για τις ανακοινώσεις που αναμένονται το βράδυ από τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι θα περιλαμβάνουν μια δέσμη μέτρων για την βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας σε όσους έχουν πληγεί, αλλά και μια δέσμη μεσοπρόθεσμων μέτρων με φοροαπαλλαγές.

Διευκρίνισε δε ότι στα μέτρα αυτά, θα περιλαμβάνονται μειώσεις στην εισφορά αλληλεγγύης, τις ασφαλιστικές εισφορές και τον ΕΝΦΙΑ, το ακριβές ύψος των οποίων θα προσδιοριστεί από τον Πρωθυπουργό.

Ο κ. Πέτσας, έδωσε ακόμη μια διάσταση των όσων θα πει ο Πρωθυπουργός, αποκαλύπτοντας ότι θα αναφερθεί και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας που θα εστιάζεται στο τρίπτυχο, εξοπλιστικά προγράμματα, ενίσχυση του στρατιωτικού προσωπικού και ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Σε ότι αφορά την κατάσταση που επικρατεί στη Λέσβο μετά την ολοκληρωτική καταστροφή από φωτιά στο ΚΥΤ της Μόριας, δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα στεγαστούν όσοι πρόσφυγες και μετανάστες έμειναν άστεγοι, επισημαίνοντας ότι δεν είναι η κυβέρνηση της ΝΔ αυτή που έφτιαξε τη Μόρια.

Κληθείς να σχολιάσει τις αμετροεπείς δηλώσεις Ακάρ που απείλησε την Ελλάδα ότι θα «γίνει μεζές», τόνισε ότι τέτοιες ρητορικές ανήκουν σε περασμένους αιώνες και δεν πείθουν πλέον ούτε το ακροατήριο εντός της Τουρκίας στο οποίο απευθύνονται κυρίως. Συμπλήρωσε δε πως όσο η Άγκυρα συνεχίζει την ίδια τακτική των προκλήσεων και των απειλών, μοιραία οδηγείται στο δρόμο της επιβολής κυρώσεων από την ΕΕ, καθώς τορπιλίζει κάθε προσπάθεια διαλόγου.

Ο κ. Πέτσας απαντώντας σε σχετική ερώτηση, υπογράμμισε ότι η συνεργασία με τη Γαλλία θα είναι πολυεπίπεδη και θα προχωρήσει, αλλά οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε κατάλληλο χρόνο. Παράλληλα χαρακτήρισε θετική κάθε μεσολαβητική προσπάθεια για να υπάρξει διάλογος ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, όπως για παράδειγμα αυτή της Γερμανίας.

Τέλος και σε ότι αφορά το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα, διαβεβαίωσε ότι οι μάσκες έχουν ξεκινήσει να αποστέλλονται στα σχολεία από την Παρασκευή και τη Δευτέρα όλοι οι μαθητές θα εφοδιαστούν με μάσκα. Ζήτησε δε από τους γονείς να είναι προσεκτικοί τη Δευτέρα κατά την προσέλευση τους, καθώς θα υπάρχει συγχρωτισμός και τους παρότρυνε να ακούν τους ειδικούς και να μη δίνουν σημασία στις διάφορες θεωρίες συνομωσίας.