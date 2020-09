Κοινωνία

Φονική βύθιση σκάφους στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρκετοι απο τους επιβαίνοντες έχουν ανασυρθεί νεκροί απο την θάλασσα. Δεκάδες έχουν διασωθεί από σκάφη του ΛΣ και του ΠΝ, παραπλέοντα πλοία και από ελικόπτερα.

(εικόνα αρχείου)

Φονικό ήταν το ναυάγιο σκάφους ανοιχτά της Κρήτης.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ναυαγών ειναι σε εξέλιξη από τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας, στην θαλάσσια περιοχή 12 ν.μ. ανατολικά της Κρήτης. Συμμετέχουν σκάφη του Λϊμενικού, εμπορικά πλοία, δύο πλοία του Εμπορικού Ναυτικού, ενώ διασώσεις γίνονται και απο πληρώματα ελικοτπέρων, δεδομένου ότι δεκάδες άνθρωποι βρέθηκαν στην θάλασσα.

Ειδικότερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΕΚΣΕΔ) ενημερώθηκε απογευματινές ώρες, για σκάφος αγνώστων λοιπών στοιχείων, το οποίο βρισκόταν σε δυσχερή θέση με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή.

Άμεσα υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στην ανωτέρω περιοχή έσπευσε ένα παραπλέον πλοίο το οποίο ενώ αρχικά εντόπισε το εν λόγω σκάφος να πλέει σε κοντινή απόσταση, στη συνέχεια αυτό βυθίστηκε.

Επιπρόσθετα, στην περιοχή έσπευσαν ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 2 πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και 2 επιπλέον παραπλέοντα πλοία.

Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί σώοι 53 αλλοδαποί καθώς και 3 σοροί, ενώ στη θαλάσσια περιοχή των ερευνών, oι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αφού πνέουν άνεμοι εντάσεως Β 6-7 BF.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν, βρέθηκε στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης όπου και έδωσε εντολή να διατεθεί κάθε πρόσφορο μέσο στην περιοχή για την επιχείρηση.