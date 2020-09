Κόσμος

Τσαβούσογλου: έχουμε απόλυτη ανάγκη τους S- 400

Δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα τα πυραυλικά συστήματα, σημείωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Η Άγκυρα δεν έχει ενεργοποιήσει ακόμα τα πυραυλικά συστήματα S-400 που αγόρασε από την Ρωσία, δήλωσε χθες ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Οι S-400 δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα. Ο στρατός μας ξέρει πώς πρέπει να γίνει αυτό. Έχουμε αγοράσει αυτά τα συστήματα λόγω απόλυτης ανάγκης», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ σε συνέντευξη που παραχώρησε αργά χθες στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk.

Αρχικά, η Άγκυρα επρόκειτο να θέσει σε λειτουργία τους S-400 τον Απρίλιο, αλλά τα σχέδια αναθεωρήθηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19.

Η Τουρκία αγόρασε πέρυσι από τη Ρωσία έναν αριθμό αυτών των πυραυλικών συστημάτων, με αποτέλεσμα η Ουάσινγκτον να αναστείλει τη συμμετοχή της Άγκυρας στο πρόγραμμα του αμερικανικού «αόρατου» μαχητικού αεριωθουμένου F-35.

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει πως η Τουρκία διακινδυνεύει να της επιβληθούν αμερικανικές κυρώσεις, αν αναπτύξει τους ρωσικής κατασκευής S-400.