Αθλητικά

Πέθανε ο Φώντας Μουδάτσιος

"Έφυγε" ξαφνικά από τη ζωή, προκαλώντας θλίψη στο χώρο του αθλητισμού...

«Θρήνος» στο χώρο της ελληνικής υδατοσφαίρισης, καθώς την Παρασκευή (18/9) «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών ο Φώντας Μουδάτσιος από ανακοπή καρδιάς.

Ο εκλιπών που ήταν αθλητής του Παναθηναϊκού και του Εθνικού (από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής του), διατέλεσε ομοσπονδιακός προπονητής στην γυναικεία υδατοσφαίριση, ενώ ήταν τεχνικός της ομάδας της Γλυφάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών Γυναικών το 2000.

Ως αθλητής είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980 στην Μόσχα και του 1984 στο Λος Άντζελες. Ήταν σύζυγος της Ολυμπιονίκη Δήμητρας Ασιλιάν και πατέρας ενός παιδιού.

Συντετριμμένος ο πρόεδρος της κολυμβητικής ομοσπονδίας κύριος Δημήτρης Διαθεσόπουλος δήλωσε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι συντετριμμένος. Έχω μείνει στήλη άλατος. Ένα χρυσό παιδί, ένα μάλαμα, έφυγε τόσο γρήγορα από τη ζωή. Υπέροχος αθλητής και σπουδαίος άνθρωπος.

Σαν κύριος ήρθε στην Ομοσπονδία και σαν κύριος έφυγε. Δεν δημιούργησε ποτέ του πρόβλημα. Ποτέ δεν είχε δεύτερη κουβέντα να πει. Δεν έδωσε ουδέποτε δικαίωμα. Πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Ήταν ένας κύριος. Συλλυπητήρια στην σύζυγό του, την Ολυμπιονίκη Δήμητρα Ασιλιάν και στην οικογένειά του».