Πολιτική

Συντονισμός ενεργειών από Μητσοτάκη και Αναστασιάδη

Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κύπρου.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Αντικείμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας των δυο ηγετών ήταν ο συντονισμός των ενεργειών Ελλάδος και Κύπρου ενόψει της Ειδικής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Τουρκία.

Της επικοινωνίας προηγήθηκε η ανακοίνωση για νέο γύρο διερευνητικών επαφών ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα.