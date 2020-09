Κόσμος

Κορονοϊός - Τζόνσον: μπροστά μας υπάρχουν δύσκολοι μήνες

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας προτρέπει τους Βρετανούς να τηρήσουν τα νέα μέτρα, προβλέποντας έναν δύσκολο χειμώνα...

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον διαβεβαίωσε ότι ήταν αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για να ανακοπεί η εξάπλωση της Covid-19, όμως η οικονομία θα συνεχίσει να λειτουργεί, παρά τους νέους περιορισμούς.

«Πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα… Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα παραμείνουν οι άνθρωποι στις δουλειές τους, θα κρατήσουμε ανοιχτά τα καταστήματα και τα σχολεία μας και η χώρα μας θα προχωρήσει προς τα εμπρός ενώ θα εργαζόμαστε όλοι μαζί για να αναχαιτίσουμε τον ιό», είπε ο Τζόνσον στο τηλεοπτικό διάγγελμά του, καλώντας τους Βρετανούς να τηρήσουν τα νέα μέτρα που περιέγραψε νωρίτερα στο κοινοβούλιο.

«Αν επιτρέψουμε σ’ αυτόν τον ιό να βγει εκτός ελέγχου τώρα, αυτό θα σήμαινε ότι το σύστημα υγείας μας δεν θα είχε τη δυνατότητα να ασχοληθεί με άλλες ασθένειες εκτός της Covid-19», σημείωσε ο Τζόνσον. Η πρόταση «να κλειδώσουμε τους ηλικιωμένους» για τη δική τους ασφάλεια, δεν είναι ρεαλιστική, τόνισε. Αναφερόμενος στην πιθανότητα μιας νέας, πανεθνικής καραντίνας, είπε ότι αν οι αρχές αναγκάζονταν να επιβάλουν ένα τέτοιο μέτρο, αυτό θα απειλούσε τις θέσεις εργασίας και θα στερούσε από τον κόσμο την ανθρώπινη επαφή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επέμεινε στην τήρηση των μέτρων, λέγοντας ότι «αν ακολουθήσουμε αυτούς τους απλούς κανόνες όλοι μαζί, θα αντέξουμε τον χειμώνα, αν και μπροστά μας υπάρχουν δύσκολοι μήνες». Οι ειδικοί ανησυχούν για τον χειμώνα, παραδέχτηκε, όμως συμφωνούν ομόφωνα ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα την άνοιξη. «Είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από πριν», επισήμανε.

«Ποτέ στην ιστορία μας δεν εξαρτιόταν τόσο απόλυτα η συλλογική μας μοίρα και η συλλογική μας υγεία από την ατομική μας συμπεριφορά», υπογράμμισε, επιμένοντας ότι μολονότι η πλειονότητα των Βρετανών συμμορφώθηκε μέχρι στιγμής με τα μέτρα, διαπιστώθηκαν και «υπερβολικά πολλές» παραβιάσεις τους.