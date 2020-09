Πολιτική

Βορίδης σε Βελόπουλο: Δεν ξέρω αν αισθάνεστε πρόβατο

Άγρια κόντρα ανάμεσα στον Μάκη Βορίδη και τον Κυριάκο Βελόπουλο για τα ελληνοτουρκικά.

Τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μάκη Βορίδη και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο, με αφορμή τη συζήτηση της κύρωσης συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας για γεωργική συνεργασία.

Τη σφοδρή αντίδραση του κ. Βορίδη προκάλεσαν οι αιτιάσεις του κ. Βελόπουλου ότι «η κυβέρνηση σέρνεται ως πρόβατο στο στόμα του λύκου αποδεχόμενη το διάλογο με τους όρους της Τουρκίας».

Ο κ. Βορίδης κατηγόρησε τον κ. Βελόπουλο ότι προεξοφλεί πράγματα που τα λένε μόνο οι Τούρκοι ενώ υιοθετεί και δέχεται καταστάσεις που ούτε ο Ερντογάν τολμά να τα πει στους δικούς του. «Γιατί προεξοφλείτε πράγματα που τα λένε μόνο οι Τούρκοι; Θέσατε την ατζέντα συζήτησης, που είναι για την Ελλάδα ο καθορισμός της ΑΟΖ και οι θαλάσσιες ζώνες. Γιατί υιοθετείτε αυτά που λέει η άλλη πλευρά και τα δέχεστε; Εκτιμάτε ότι είναι πιο αξιόπιστη η άλλη πλευρά;» αντέδρασε ο κ. Βορίδης κατηγορώντας ταυτόχρονα τον κ. Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση για «ψευτοεθνικιστική» κριτική.

«Άκουσα κάτι για λύκο και για πρόβατο. Ότι η Τουρκία είναι ο λύκος. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε εσείς πρόβατο. Εμείς αισθανόμαστε πολύ ισχυροί και ικανοί να αντιμετωπίσουμε τον οποιοδήποτε λύκο. Με αυτή την αυτοπεποίθηση και τη θέση, αλλά όχι με αλαζονεία και χωρίς να μηδενίζουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες, προσεγγίζουμε τα Βαλκάνια», τόνισε ο κ. Βορίδης.

«Γιατί προεξοφλείτε πράγματα που τα λένε μόνο οι Τούρκοι; Θέσατε την ατζέντα συζήτησης, που για την Ελλάδα είναι ο καθορισμός της ΑΟΖ και οι θαλάσσιες ζώνες. Γιατί υιοθετείτε αυτά που λέει η άλλη πλευρά και τα δέχεστε τα άλλα; Εκτιμάτε ότι είναι πιο αξιόπιστη η άλλη πλευρά; Βλέπω μια ηττοπαθή στάση από ένα κόμμα που θέλει να είναι εθνικοπατριωτικό και να κυματίζει τη σημαία πατριωτικά. Γιατί δέχεστε την ερμηνεία της ήττας;» ανέφερε ο υπουργός.

Συνεχίζοντας ο κ. Βορίδης επισήμανε ότι «ο Ερντογάν απέτυχε οικτρά σε τρία πράγματα. Στο να χρησιμοποιήσει το μεταναστευτικό, στο Τουρκολιβυκό μνημόνιο που δεν έπαιξε κανένα ρόλο αντίθετα διαμόρφωσε μέτωπα εναντίον της και στην απόπειρα της να παραβιάσει κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας αλλά χάριν του ελληνικού στόλου μας και τους χειρισμούς της κυβέρνησης δεν τα κατάφερε, αντίθετα αποξενώθηκε και έρχεστε εσείς και τα εμφανίζετε ως επιτυχία του Ερντογάν» και τόνισε:

«Τον διάλογο η Ελλάδα τον είχε στο τραπέζι. Πιστεύετε εσείς ότι ήταν αίτημα του Ερντογάν; Ο οποίος κατέληξε να εκλιπαρεί για διάλογο; Και αντί να βλέπετε μια Ελλάδα ισχυρή, που θέτει τους όρους της στη διεθνή πολιτική σκηνή ανάγοντας την προστασία των δικών της κυριαρχικών δικαιωμάτων, έρχεστε για μικροπολιτικούς λόγους, να το υπονομεύσετε και να λέτε αυτά που λέει ο Ερντογάν; Αυτός δεν ήταν που μας απειλούσε και έλεγε τι θα μας κάνει και ότι δεν θα είχαμε που να κρυφτούμε και κατέληξε να πάει σε διάλογο με τη δική μας ατζέντα; Στους δικούς του ο Ερντογάν αυτό που λέτε εσείς δεν τολμάει να το πει».

Ανταπαντώντας στον κ. Βορίδη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αντέτεινε: «Δεν μπορεί να λέει ότι είμαστε πρόβατα. Γιατί εμείς κατοικίδια των Γερμανών δεν θα γίνουμε ποτέ. Δεν είπα να διακόψουμε τις διπλωματικές σχέσεις, εσείς λέτε να πάτε την Ελλάδα στη σφαγή. Δεν είπα είναι πρόβατο η ΝΔ. Το αν όμως αισθάνεται λύκος η ΝΔ, θα της πω ότι είμαστε πολύ σκληροί για να μας φάει».

«Δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι με κράτη που λένε ότι το δικό μου είναι δικό μου και το δικό σου δικό μου. Αφήνουμε μόνη τη Κύπρο να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Πού είναι το ενιαίο αμυντικό δόγμα; Βγαίνει ο Κύπριος ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης και μας αδειάζει. Έθεσε βέτο η Κύπρος. Δεν μπορεί να ανέχεστε τις προκλήσεις επειδή τα βρήκατε με τη Τουρκία και να σπάτε το ενιαίο αμυντικό δόγμα», είχε αναφέρει νωρίτερα ο κ. Βελόπουλος ενώ είχε επιτεθεί στον πρωθυπουργό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να καταγγείλω τον Έλληνα πρωθυπουργό διότι δεν γίνεται να συζητάς μόνος σου τα εθνικά θέματα και να διαπραγματεύεσαι με μυστική διπλωματία χωρίς να ενημερώνεις κανέναν. Γιατί όταν έρθει ο λογαριασμός στο τέλος, δεν θα τον πληρώσει η ΝΔ αλλά όλοι οι Έλληνες. Ο πρωθυπουργός σύρει στην παλαίστρα του διαλόγου ενώ ξέρει ότι είμαστε ηττημένοι. Μπήκαμε στη διαδικασία να συζητάμε για αποστρατικοποίηση των νησιών μας και πράγματα που είναι δικά μας. Γιατί δεν τα θέτει η ελληνική πλευρά; Θέστε Ίμβρο, Τένεδο, Πριγκηπόνησο. Να τα βάλουμε στο τραπέζι αυτά τα θέματα για να πάει ίσα βάρκα ίσα νερά. Γιατί τώρα γέρνει η βάρκα».

«Όταν κύριοι το πρόβατο κάνει διάλογο με το λύκο, το πρόβατο θα φαγωθεί. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι από πού θα ξεκινήσει να τρώει ο λύκος. Έχουμε μια Τουρκία εναντίον πολλών χωρών, εναντίον της ΕΕ και του ΟΗΕ. Μια Τουρκία που είναι ο ταραχοποιός και εσείς πάτε να κάνετε διάλογο με τον Ερντογάν και να νομιμοποιήσετε τις διεκδικήσεις», υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών υπήρξε και για τη Συμφωνία συνεργασίας για τη γεωργία μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας την οποία η Ελληνική Λύση καταψήφισε διότι, όπως υποστήριξε μεταξύ άλλων, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος των βορειοηπειρωτών.

«Δεν στηρίζω λέει η Ελληνική Λύση τη συμφωνία με την Αλβανία γιατί υπάρχουν προβλήματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν πράγματι διμερή θέματα. Υπάρχουν προβλήματα με Αλβανία. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Πρέπει όμως να διακόψουμε τις διπλωματικές μας σχέσεις; Δεν παραβλέπουμε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να αντιδράσουμε όμως, όχι με την απόσυρση μας και να αφήνουμε ελεύθερο το πεδίο αλλά με την ενεργή παρουσία μας, θέτοντας τα προβλήματα. Έτσι χτίζουμε την πολιτική μας. Με αυτοπεποίθηση και σεβασμό στους άλλους», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ Βορίδης και κατέληξε:

«Δεν πάμε να καθυποτάξουμε ή να ηγεμονεύσουμε αλλά να συνεργαστούμε για το κοινό μας μέλλον με όλες τις χώρες. Δεν σημαίνει ότι επειδή μας χώρισε η ιστορία θα είμαστε πάντα χωρισμένοι. Δείχνει λέει φιλική προς την Τουρκία η Ελλάδα. Προφανώς η Ελλάδα θέλει στα Δυτικά Βαλκάνια να αναπτύξει τις σχέσεις της και να έχει ενεργότερο ρόλο στηριγμένο στο αντικειμενικό της πλεονέκτημα της ισχυρότερης γεωστρατηγικά χώρας στη περιοχή. Εσείς θέλετε να προσεγγίζει τα Βαλκάνια με αυτοπεποίθηση ή με φόβο;».