Super Cup: Σήκωσε την κούπα ο Προμηθέας Πατρών

"Παρθενικός" τίτλος στην ιστορία των Πατρινών σε επίπεδο Α1 Ανδρών.

Ο Προμηθέας Πατρών αναδείχθηκε νικητής του 1ου Super Cup, πανηγυρίζοντας στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» τον «παρθενικό» τίτλο της ιστορίας του σε επίπεδο Α1 Ανδρών και πρώτο της εφετινής αγωνιστικής περιόδου.

Οι Αχαιοί επικράτησαν με 82-74 του Περιστερίου στον τελικό, εξαργυρώνοντας την αντεπίθεση διαρκείας του τελευταίου δεκαλέπτου, όταν με επιμέρους σκορ 22-9 σημείωσαν την ανατροπή και σήκωσαν το τρόπαιο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του Μάκη Γιατρά, ο Ίαν Μίλερ, ο οποίος σημείωσε τους 9 από τους 17 πόντους του στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα, «σφραγίζοντας» τη νίκη. Άξιος συμπαραστάτης του ο Ντάνι Αγκμπελέσε με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (16) και ριμπάουντ (12), ενώ πολύτιμη ήταν και η προσφορά του Ντιάντε Γκάρετ (15π.).

Από το Περιστέρι των 13 λαθών, ξεχώρισε ο Αμπντούλ Γκάντι με 14 πόντους.

Με τον Τέραν Πέτεγουεϊ να οδηγεί την επίθεση του Περιστερίου από τα 6.75 στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας σημειώσει τα 3 από τα 4 εύστοχα της ομάδας του σε αυτό το διάστημα, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου προσπάθησε να ελέγξει το παιχνίδι, αλλά τα πολλά λάθη του δεν του επέτρεψαν να οικοδομήσει μία διαφορά ασφαλείας. Στον αντίποδα, οι Αχαιοί βρήκαν τις δεύτερες ευκαιρίες από την κυριαρχία τους στα επιθετικά ριμπάουντ, καλύπτοντας την αστοχία τους από την περιφέρεια (3/12τρ. στο ημ.), και έμειναν σε απόσταση αναπνοής μέχρι το τέλος του εικοσαλέπτου (20-23 στο α' δεκ., 37-41 στο ημ.).

Στην τρίτη περίοδο το Περιστέρι παρέμεινε «συνδεδεμένο» από τα 6.75, περιόρισε τα λάθη του και από το 48-49 στο 24΄ έτρεξε σερί 0-6, ξεφεύγοντας με +7 (48-55) και μένοντας σε απόσταση μέχρι το 30΄ (60-65). Στον... επίλογο του αγώνα, ο Προμηθέας «έδεσε» την άμυνά του και με ξεσπάσματα στην επίθεση ισορρόπησε το ματς. Οι Αχαιοί απάντησαν γρήγορα με σερί 7-0 για το... προσπέρασμα (67-65), ενώ ακόμα κι όταν το Περιστέρι προσπάθησε να αντιδράσει, ο Ίαν Μίλερ απάντησε με 9 σερί πόντους, γράφοντας το 79-74 στο 39΄, μετά από τρίποντο, «υπογράφοντας» το θρίαμβο της ομάδας του.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 37-41, 60-65, 82-74

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μάκης Γιατράς): Αγκμπελέσε 16, Λούντζης 9 (2), Αγραβάνης 5 (1), Γιαννόπουλος 7 (1), Μίλερ 17 (1), Τζέιμς 7 (1), Γκάρετ 15 (3), Χριστοδούλου 2, Φλόιντ 4.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Γκάντι 14 (2), Σαλούστρος 2, Βασιλόπουλος, Τζόουνς 9, Γκρέι 13 (2), Άρλετζ 7, Σκορδίλης 5, Πέτεγουεϊ 13 (4), Μαυροκεφαλίδης 2, Αθηναίου 2, Καράμπελας 7 (1).