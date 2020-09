Life

“Still Standing”: μοίρασε πάνω από 1 εκ. ευρώ και…συνεχίζει!

Για τέταρτη σεζόν παίζουμε φανατικά με την Μαρία Μπεκατώρου στον ΑΝΤ1, καθημερινά στις 17:45, πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

545 επεισόδια, 6.000 παίκτες, 30.000 ερωτήσεις, πάνω από 1.000.000 ευρώ στους νικητές.

Αυτός είναι ένας μικρός απολογισμός για το επιτυχημένο «Still Standing» που διανύει την 4η συνεχόμενη σεζόν προβολής του.

Από το 2017, η Μαρία Μπεκατώρου και το «Still Standing» είναι συνώνυμα της απογευματινής μας διασκέδασης στον ΑΝΤ1. Το τηλεοπτικό κοινό αγκάλιασε το τηλεπαιχνίδι γνώσεων του σταθμού από την πρώτη στιγμή, δίνοντάς του σταθερά την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης.

Την περασμένη σεζόν προβλήθηκε και το επετειακό «Still Standing Golden Edition», που για έξι Κυριακές μας ταξίδεψε πίσω στον χρόνο και μας θύμισε αξέχαστες στιγμές του ANT1. Πρόσωπα που αποτελούν κομμάτι αυτής της 30χρονης ιστορίας επέστρεψαν ως παίκτες και τέσταραν τις γνώσεις τους με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό.

Φέτος, στο «Still Standing», το παιχνίδι είναι ακόμα πιο πλούσιο και χορταστικό αφού στις ήδη υπάρχουσες δοκιμασίες έχουν προστεθεί τέσσερις καινούριες: «Ποιος/ α ερμηνεύει;», «Ποιος/α το είπε», «Βρες τον στίχο - Video Edition» και «Nαι ή Όχι».

Η ενέργεια, το κέφι και η θετική διάθεση της οικοδέσποινας δίνουν την ατμόσφαιρα και μετατρέπουν κάθε επεισόδιο του «Still Standing» σε μια γιορτή. Είτε κερδίσει είτε χάσει κάποιος, το σίγουρο είναι πως η εμπειρία θα του μείνει αξέχαστη. Η Μαρία το εγγυάται αυτό και υποδέχεται για άλλη μια χρονιά, καθημερινά, στις 17:45, όποιον παίκτη είναι έτοιμος να χάσει… τη γη κάτω από τα πόδια του, παίζοντας στο μοναδικό «Still Standing».

#StillStandingGR

https://www.antenna.gr/stillstanding