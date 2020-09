Κοινωνία

Κορονοϊός: έκτακτα μέτρα για τον συνωστισμό στις πλατείες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα περιοριστικά μέτρα και αλλαγή στο ωράριο συγκεκριμένων καταστημάτων, ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς για περιοχές όπου υπάρχει έξαρση κρουσμάτων.

Τον περιορισμό της λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης, από τα μεσάνυχτα έως τις 5 τα ξημερώματα, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, το απόγευμα της Παρασκευής.

Τα μέτρα αφορούν τις περιοχές όπου η έξαρση των κρουσμάτων βρίσκεται σε επικίνδυνα επίπεδα: Αττική, Ημαθία, Πέλλα, Πιερία, Χαλκδική, Ζάκυνθο, Χανιά, Μύκονο, Λέσβο.

Από το μέτρο εξαιρούνται τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων.

Παράλληλα, αναπροσαρμόζεται το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ώστε να ανοίγουν στις 05:00

Επίσης ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων ανακοίνωσε πως η Περιφέρεια Τρικάλων τίθεται σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων.

Ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε το δίλημμα “Αυτοπροστασία ή Καραντίνα” που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό τηλεοπτικό μήνυμά του, υπογραμμίζοντας πως για να πετύχουν τα μέτρα χρειάζεται η συμμετοχή όλων μας.