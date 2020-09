Πολιτική

ΥΠΕΞ Λιβύης: Θα συζητήσουμε με Ελλάδα και Μάλτα για οριοθέτηση ΑΟΖ (βίντεο)

Δήλωση-“βόμβα” από τον Μοχάμετ Τάχρ Σιγιάλα, που “τινάζει στον αέρα” το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Του Νικόλα Βαφειάδη

"Θα συζητήσουμε με την Ελλάδα και τη Μάλτα την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας", δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης Μοχάμετ Τάχρ Σιγιάλα, προκαλώντας πανικό στα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, που βλέπουν το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο να μένει μετέωρο.

Μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τρίπολης δήλωσε ότι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με Ελλάδα και Μάλτα θα γίνει με φιλικό τρόπο που θα υπηρετεί τα συμφέροντα της Λιβύης και σε συμφωνία με το Διεθνές Δίκαιο. Μάλιστα ο ο Πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου έδωσε εντολή στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις αμφισβητούμενες περιοχές να σταματήσουν άμεσα τις έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα, ανακοινώθηκε μετά την παραίτηση του Φαγιέζ Ας Σάρατζ, του στενού συμμάχου του Ερντογάν, που θα εγκαταλείψει το αξίωμά του τον Οκτώβριο.