Αθλητικά

European Open: Στον τελικό ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Αν και με δυσκολία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κατάφερε να πάρει τη μεγάλη πρόκληση, σε έναν συναρπαστικό ημιτελικό.

Χρειάστηκε τρία σετ και περίπου 2 ώρες και 15 λεπτά, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό του European Open, που διεξάγεται στο Αμβούργο. Σε έναν συναρπαστικό ημιτελικό, ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Κριστιάν Γκαρίν από τη Χιλή με 7-5, 3-6, 6-4 και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει για πρώτη φορά στην καριέρα του έναν τίτλο σε τουρνουά ATP 500 (μέχρι τώρα έχει παίξει τέσσερις τελικούς, δύο φορές στο Ντουμπάι, μία στη Βαρκελόνη και μία στο Πεκίνο, και τους έχει χάσει όλους).

Ο Τσιτσιπάς κατάφερε να κάνει πρώτος break και προηγήθηκε 5-2 στο πρώτο σετ, αλλά ο Γκαρίν (Νο 24 στον κόσμο), ο οποίος ειδικεύεται στις χωμάτινες επιφάνειες, κατάφερε να αντιδράσει και ισοφάρισε σε 5-5. Στο κρίσιμο σημείο, ο Έλληνας τενίστας κράτησε το σερβίς του και με νέο break πήρε το πρώτο σετ (7-5).

Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς έκανε αρκετά λάθη, ενώ ο Χιλιανός ανέβασε την απόδοσή του, προηγήθηκε 4-2 και έκλεισε το σετ με δεύτερο break (6-3). Αυτό ήταν το πρώτο χαμένο σετ στο Αμβούργο για τον Τσιτσιπά, ο οποίος όμως έδειξε χαρακτήρα και, εκμεταλλευόμενος δύο συνεχόμενα double fault του Γκαρίν, «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου του στο 5ο γκέιμ. Από κει και μετά, ο Έλληνας τενίστας κράτησε την ψυχραιμία του, διατήρησε το προβάδισμα και έφτασε στο 6-4 και τη νίκη.

Αντίπαλος του Τσιτσιπά στον αυριανό (27/9) θα είναι ο Αντρέι Ρούμπλεφ (νο 14 στον κόσμο), ο οποίος στον πρώτο ημιτελικό επικράτησε σχετικά εύκολα του Νορβηγού Κάσπερ Ρούουντ με 6-4, 6-2. Ο 23χρονος Ρώσος είχε κατακτήσει δύο τίτλους στο ξεκίνημα της σεζόν (σε Αδελαϊδα και Ντόχα), πριν διακοπούν οι αγώνες λόγω της πανδημίας, ενώ πέρυσι είχε αποκλείσει τον Έλληνα τενίστα στον 1ο γύρο του US Open. Αντιθέτως, ο Τσιτσιπάς τον είχε νικήσει στον ημιτελικό του Next Gen ATP Finals το 2018, στο δρόμο για την κατάκτηση του τίτλου.