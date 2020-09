Τεχνολογία - Επιστήμη

Στον “χορό” των Ρίχτερ η Χαλκιδική

Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Δυο σεισμικές δονήσεις μέσα σε έξι λεπτά.

Συνεχίζεται η έντονη σεισμική δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Χαλκιδικής. Στις 15.22 την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου έγινε νέα σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ σύμφωνα με εκτίμηση του Μεσογειακού Ινστιτούτου Σεισμολογίας.



Το επίκεντρο υπολογίζεται 140 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Θεσσαλονίκης και σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.



Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε ένταση 4,2 Ρίχτερ, 18 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της χερσονήσου του Άθου και σε 18,5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος.



Ωστόσο, έξι λεπτά αργότερα, ακολούθησε μία ακόμα δόνηση, αυτή τη φορά 3,1 Ρίχτερ, με επίκεντρο και πάλι ανοιχτά της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στα 30 χλμ. νότια του Άθω.



Υπενθυμίζεται ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και συγκεκριμένα στη 1:50 τα ξημερώματα, είχε σημειωθεί ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.